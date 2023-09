MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Buch-Lounge” mit Mona Ameziane – ARD Kultur und das Netzwerk der Literaturhäuser starten gemeinsame Veranstaltungsreihe

Weimar (ots)

Lesevergnügen vermitteln, junge Menschen für Literatur begeistern und direkter Austausch mit dem Publikum – das ist das Ziel der neuen Veranstaltungsreihe von ARD Kultur und dem Netzwerk der Literaturhäuser. Ab 25. September tourt die „Buch-Lounge mit Mona Ameziane“ durch die Literaturhäuser des Landes. Los geht’s in Köln. Tickets gibt’s bei den Literaturhäusern. Die Live-Veranstaltungen werden aufgezeichnet und erscheinen später als Podcast auf ardkultur.de.

Die bücherbegeisterte Journalistin Mona Ameziane lädt zu unterhaltsamen Leseabenden in die großen und kleinen Literaturhäuser ein und stellt dort jeweils eine Autorin oder einen Autor und einen prominenten Gast aus der jeweiligen Region vor. Sie verspricht literarische Entdeckungen und unterhaltsame Abende, wenn sie sich mit ihren Gästen und dem Publikum übers Schreiben, die Bedeutung von Heimat und die Prägung durch die Region spricht.

Bettina Kasten, Programmgeschäftsführerin ARD Kultur: „ARD Kultur lebt vom Netzwerkgedanken und dem gegenseitigen Austausch mit den Kulturschaffenden. Das Netzwerk der Literaturhäuser ist deshalb ein wichtiger Kooperationspartner für uns. Unsere gemeinsame Veranstaltungsreihe steht für eine lebendige Partnerschaft, die hoffentlich viele Impulse für junges Publikum gibt.“

Hauke Hückstädt, Vorstandsvorsitzender des Netzwerks der Literaturhäuser: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ARD Kultur als überregionalem Partner für das neue Veranstaltungsformat. Mona Ameziane ist uns schon lange als Aktivistin und Stimme für Lesen und Begeisterung am Buch in den sozialen Netzwerken aufgefallen. In unseren Augen findet ebendort das Gespräch kommender Generationen statt. Mit der neuen Reihe bringen wir zusammen, was zusammengehört, und glauben, gemeinsam etwas Aufregendes zu stiften, das viele anspricht.“

Mona Ameziane (Jahrgang 1994) moderiert seit sechs Jahren die wöchentliche Büchersendung „Stories” beim WDR-Radiosender 1LIVE. Im WDR-Fernsehen moderiert die Wahl-Kölnerin u.a. die „Aktuelle Stunde“ und seit September 2023 die Kultursendung „Westart“. Außerdem führt sie durch zahlreiche Kulturveranstaltungen wie die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse 2021 und 2022 und ist auch im Netz vor allem zu den Themen Kultur und Literatur unterwegs, seit kurzem u.a. mit dem Bücher-Podcast „Zwei Seiten“ gemeinsam mit Christine Westermann. Im Herbst 2021 ist ihr erstes Buch „Auf Basidis Dach“ erschienen.

Die neue Veranstaltungsreihe wird von ARD Kultur zusammen mit dem Netzwerk der Literaturhäuser organisiert. Vor Ort arbeitet ARD Kultur mit der jeweiligen Landesrundfunkanstalt der ARD zusammen. Tickets für die Veranstaltungen können bei den jeweiligen Literaturhäusern erworben werden.

Die ersten Termine und Gäste im Überblick

25. September 2023, 20 Uhr, Literaturhaus Köln

Gäste: Autorin Carla Kaspari und Comedy-Autor, Moderator und Podcaster Tarkan Bagci

10. November 2023, 19 Uhr, Literaturhaus Halle

Gäste: Autor Daniel Schreiber und Journalistin Greta Taubert

13. Dezember 2023, 19.30 Uhr, Literaturhaus Frankfurt/Main

Gäste: Autorin und Ex-Tennisspielerin Andrea Petković sowie die Musikerin und Songwriterin Julie Kuhl

ARD Kultur ist die digitale Heimat für Kulturinteressierte. Auf ardkultur.de werden ausgewählte Kulturinhalte aus der ARD Audio- und Mediathek kuratiert. Gemeinsam mit den ARD-Medienhäusern entwickelt ARD Kultur auch innovative Eigen- und Ko-Produktionen. Darüber hinaus versteht sich ARD Kultur als Netzwerkpartner und Dialogpartner für Kulturinstitutionen und die Kreativbranche. Die Federführung von ARD Kultur liegt beim Mitteldeutschen Rundfunk.

