„Die Freibad-Retter“: Sommeraktion im MDR Nachmittag

Zehn Tage, zehn Orte, zehn Freibäder: Mit einer großen Sommeraktion ehrt der MDR die „Freibad-Retter“ Mitteldeutschlands und besucht sie vor Ort – vom 10. bis 21. Juli live bei „MDR um Zwei – der starke Osten“ und „MDR um 4“.

Im Sommer einfach ins Freibad gehen – das ist leider nicht mehr überall dort möglich, wo es einst in Mitteldeutschland noch selbstverständlich war. Entweder fehlt das Personal oder das Geld in den Kommunen ist zu knapp … Immer mehr Gemeinden waren deshalb in den vergangenen Jahren gezwungen, ihre Freibäder zu schließen. Doch es gibt Menschen, die sich damit nicht abfinden wollen. Kleine Vereine, engagierte Privatpersonen und Bademeister setzen sich unermüdlich dafür ein, die Freibäder in ihren Städten und Gemeinden am Leben zu erhalten.

Unter dem Motto „Die Freibad-Retter“ besucht der MDR an zehn Tagen zehn Freibäder in Mitteldeutschland, stellt die Menschen hinter diesen einzigartigen Projekten vor und erzählt ihre bewegenden Geschichten. Reporterin Sabine Schön ist live vor Ort und wird vom 10. bis 21. Juli 2023 täglich ab 14 Uhr im MDR-Nachmittagsprogramm berichten. Zudem wird die Aktion auf dem Facebook-Kanal „Der starke Osten“ begleitet.

Diese zehn Freibäder sind dabei:

10.7. Trebitz, Sachsen-Anhalt

11.7. Gößnitz, Thüringen

12.7. Burkhardtsdorf, Sachsen

13.7. Pößneck, Thüringen

14.7. Elend, Sachsen-Anhalt

17.7. Angersdorf, Sachsen-Anhalt

18.7. Oederan, Sachsen

19.7. Alterode, Sachsen-Anhalt

20.7. Crossen, Sachsen

21.7. Hohe Schrecke, Thüringen

Die finale Station der „Freibad-Retter“ am 21. Juli, das Freibad „Hohe Schrecke“ in Roßleben-Wiehe, ist gleichzeitig Startpunkt der Ferientour von „MDR THÜRINGEN – Das Radio“: Bis zum 11. August gibt’s an vier Ferienfreitagen „Ramm am Nachmittag“ von 15 bis 18 Uhr aus einem Thüringer Freibad.

