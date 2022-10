MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Reformationstag live im Ersten: MDR überträgt zentralen Gottesdienst aus Jena

Leipzig (ots)

Der zentrale Gottesdienst zum Reformationsfest findet am 31. Oktober 2022 in der Stadtkirche St. Michael im thüringischen Jena statt. Der MDR überträgt für das Erste live ab 10.00 Uhr. Einen Programmschwerpunkt zum Reformationstag gibt es zudem am 31. Oktober auch im Vormittagsprogramm des MDR-Fernsehens.

Wenn man an die Orte der Reformation denkt, fällt sie einem nicht als erste ein, aber auch die Stadtkirche St. Michael in Jena ist eine Kirche der Reformation. Nicht nur weil die Grabplatte Martin Luthers in diesem Gotteshaus ihren Platz gefunden hat. Mehrfach hat Luther auf seinen Reisen in Jena Halt gemacht und hier gepredigt. Der Gottesdienst knüpft an einen Besuch des Reformators im Frühjahr 1522 an: Damals übernachtete Luther inkognito in der Stadt. Besorgt ob der Unruhen in Wittenberg hatte er sein Versteck auf der Wartburg verlassen und wollte dort nach dem Rechten schauen. Getarnt als Junker Jörg geriet er beim Abendessen im Schwarzen Bären mit zwei Schweizer Studenten in eine theologische Diskussion. Die denkwürdige Begegnung ist in einem Ölgemälde im Schwarzen Bären festgehalten.

Die Frage nach der rechten Balance zwischen Veränderung und Bewahrung – die Luther 1522 zurück nach Wittenberg trieb –spielt auch im Reformationsgottesdienst 2022 eine Rolle.

Die Predigt hält Pastorin Nina Spehr, die Liturgie gestalten Pfarrer Johannes Bilz und Christina Neuß. Die musikalische Gestaltung liegt beim Vokalensemble Octavians, einem Streichquartett unter Leitung von Christoph Hilpert und Kirchenmusikdirektor Martin Meier an der Orgel.

Einen Programmschwerpunkt zum Reformationstag gibt es auch im MDR-Fernsehen. Zu sehen sind u.a. der DDR-Spielfilm „Martin Luther – Der Protest“ (1983), eine Ausgabe der Sendereihe „Glaubwürdig“ über die engagierte Christin, Umweltschützerin, und einstige Bürgerrechtlerin Gisela Hartmann sowie die Dokus „Luthers Bibelübersetzung - der erste Bestseller der Welt“ und „Das Lutherland“ aus der MDR-Reihe „Mitteldeutschland von oben“.

Am Reformationstag erinnern Protestantinnen und Protestanten in aller Welt an den Beginn der Reformation durch die Veröffentlichung der 95 Thesen von Martin Luther. Mit seiner Kritik an der Kirche seiner Zeit hat Luther Veränderungen angestoßen, die später zum Entstehen der evangelischen Kirche führten. Der Reformationstag ist kein bundesweiter Feiertag, in den evangelischen Kirchen wird aber mit Gottesdiensten der Ereignisse am 31. Oktober 1517 gedacht.

