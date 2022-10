MDR Mitteldeutscher Rundfunk

1000 Folgen „Elefant, Tiger & Co.“ im MDR – die „Urmutter der deutschen Zoo-Dokusoaps“ feiert Jubiläum

Am 1. April 2003 lief die erste Folge von „Elefant, Tiger & Co.“ im MDR-Fernsehen. Fast 20 Jahre später wird nun, am 28. Oktober um 19.50 Uhr, die 1000ste Folge ausgestrahlt, die ganz besonders sein wird: Die Tierpfleger und Tierpflegerinnen, die damals zu sehen waren, werden auch hier dabei sein. Gleich im Anschluss, um 20.15 Uhr im „Elefant, Tiger & Co.-Spezial“, lassen der Filmemacher und die Filmemacherin Axel Friedrich und Eva Demmler gemeinsam mit allen Beteiligten die bewegendsten Momente der gemeinsamen Geschichte Revue passieren. Dafür konnten sich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer per Selfie-Video ihre Lieblingsmomente wünschen.

„Elefant, Tiger und Co.“ gilt als stilprägendes Vorbild für alle deutschen Tier-Doku-Soaps und zählt zu den beliebtesten und erfolgreichsten Sendungen des MDR.

„Mit regelmäßigen Einschaltquoten von mehr als 20 Prozent ist ‚Elefant, Tiger und Co.‘ die erfolgreichste Dokuserie im MDR. Dieser große Zuspruch unserer Fans ist für uns die beste Motivation, jede Woche neue Geschichten aus dem Leipziger Zoo zu erzählen. Wir können selbst kaum glauben, dass es nun schon 1000 Folgen sind“, freut sich Hauptredaktionsleiterin Christina Herßebroick über das große Jubiläum.

Lama Horst, Löwe Malik, das schielende Opossum Heidi – sie gehören zu den Stars der letzten Jahre. Die Spezialsendung von „Elefant, Tiger & Co.“ um 20.15 Uhr lässt die Lieblingsmomente aus fast 20 Jahren noch einmal aufleben. Viele Fans haben dazu Handyvideos mit ihren Wünschen eingeschickt. Aber auch Tierpfleger und das Team der Serie selbst erinnern sich gern an die schönsten Momente der langen Zusammenarbeit.

Große und kleine Erlebnisse aus dem Zoo-Alltag, Neuigkeiten, Routinen und Veränderungen – all das sind die Geschichten, die „Elefant, Tiger & Co.“ jede Woche erzählt. Dazu gehören auch Abschiede, wie der von Lama Horst im Jahr 2019. Neben Auftritten im Gewandhaus, auf Messen und in Altenheimen war er bei allen Feierlichkeiten von „Elefant, Tiger & Co.“ dabei. Horst hat einen würdigen Nachfolger gefunden: Lama Sancho. Auch er dreht in der Spezial-Ausgabe eine Ehrenrunde durch den Zoo, gemeinsam mit Lamaflüsterer Michael Ernst und Christian Steyer, dem Mann, der „Elefant, Tiger & Co.“ seine Stimme leiht.

Das Jubiläum wird im MDR multimedial begleitet: bei „MDR um vier“ mit den Macherinnen und Machern sowie Tierpflegerinnen und Tierpflegern als Studiogäste, bei MDR JUMP und MDR SACHSEN mit Hörenden-Aktionen sowie auf dem Facebook- und YouTube Kanal von „Elefant, Tiger und Co.“.

Auch der „Elefant, Tiger und Co.“-Podcast feiert das Jubiläum mit vier Spezialfolgen, in denen die Macherinnen und Macher der Serie zur Wort kommen. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Umfangreiche Infos zu „Elefant, Tiger & Co“ sind auch auf MDR.de zu finden.

