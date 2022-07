MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Galaktisches Hörerlebnis für „Schloss Einstein“-Fans: „Mission to Mars“ vom MDR jetzt in der ARD Audiothek

Leipzig (ots)

Pünktlich zur Ferienzeit gibt es das Science-Fiction-Hörspiel „Mission to Mars“ mit ehemaligen „Schloss Einstein“-Darstellerinnen und Darstellern jetzt auch als klassischen Podcast in der ARD Audiothek. Im Frühjahr war die akustische All-Expedition bereits als interaktives Hörspiel für SmartSpeaker (Amazon Alexa, FireTV, Google Assistant) gestartet.

In vier Folgen begleiten die Hörerinnen und Hörer eine ambitionierte Forschungsreise auf den Mars, die wichtige Erkenntnisse im Kampf gegen die Klimaerwärmung bringen soll. Nebenbei erfahren sie viel Spannendes übers Weltall und den Mars. Für das Hörspiel wurden die spannendsten Stränge der interaktiven Gaming-Version ausgewählt und miteinander verbunden.

Zum Inhalt des Hörspiels:

Die Raumfahrtorganisation „Galax-Pi“ stellt eine Crew für die Expedition ins All zusammen. Hinter „Galax-Pi“ steht die erfolgreiche Unternehmerin Pia Pigalke (Marie Borchardt), eine ehemalige „Schloss Einstein“-Schülerin. In ihrem Auftrag gehen die Astrobiologin Dr. Martha Pracht (Luna Kuse) und Astrodynamiker Till Hainzinger (Jonas Kaufmann) – zwei weitere Ex-Einsteiner – an Bord des Forschungsraumschiffs „Einstein Explorer“.

Als Sprecherin führt Maria Koschny (u.a. Synchronstimme von Jennifer Lawrence) durch die All-Expedition. Neben Marie Borchardt, Luna Kuse und Jonas Kaufmann sind noch die Stimmen der Ex-Einstein-Darsteller Ada Maria Lüer und Flavius Budean zu hören. Konzipiert ist das Hörspiel für 12- bis 17-Jährige.

Die interaktive Version von „Mission to Mars“ war ein Gewinnerprojekt des Innovationswettbewerbs „MDR next“. Per Sprachbefehl via Smartspeaker oder durch Eingabe auf der Website missiontomars.mdr.de können die Hörerinnen und Hörer den Verlauf der Mars-Mission steuern. Den Absturz des Raumschiffs zu verhindern, ist bei der ganzen Mission noch eines der geringeren Probleme, denn nicht alle Crew-Mitglieder verfolgen das gleiche Ziel ...

Realisiert wurde das Hörspiel in Zusammenarbeit mit EarReality GmbH und Lauscherlounge GmbH (Regie: Josef Ulbig). Die Idee stammt von Nicole Schneider und Florian Friedrich aus der Redaktion Kinder und Familie des MDR, die gemeinsam mit Christin Schulz und Amelie Hüsni die Redaktion für das Projekt hatten. Das Autorenteam um Dana Bechtle-Bechtinger (langjährige Autorin bei „Schloss Einstein“) und Daniel Wild („Interaktive Tatorte“, „Tag X“) wurde unterstützt von Jörg Benne (Interaktives Storytelling) und Anne-Dorette Ziems (wissenschaftliche Beraterin).

missiontomars.mdr.de

