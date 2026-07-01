ClimatePartner GmbH

ClimatePartner setzt neuen Standard für glaubwürdige Klimaschutzkommunikation

München (ots)

ClimatePartner hat ein neues Zertifizierungsprogramm für seine Labels "ClimatePartner-zertifiziert" und "Finanzieller Klimabeitrag" vorgestellt. Das Programm gibt Unternehmen Orientierung bei den Anforderungen der neuen EU-Richtlinie 2024/825, die ab dem 27. September 2026 gilt.

Die EU-Richtlinie 2024/825, auch "Empowering Consumers for the Green Transition" (EmpCo), stärkt das Vertrauen der Verbraucher:innen in Nachhaltigkeitsaussagen. ClimatePartner übersetzt diese Anforderungen in klare Kriterien für Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen.

"Die neuen EU-Regeln sind eine große Chance: Sie schaffen Klarheit und stärken das Vertrauen in Unternehmen, die Klimaschutz ernst nehmen. Wer Emissionen berechnet, reduziert und zusätzlich Klimaschutzprojekte finanziert, kann das jetzt noch glaubwürdiger und nachvollziehbarer kommunizieren als je zuvor", sagt Moritz Lehmkuhl, Gründer und Managing Director von ClimatePartner. "Genau dafür haben wir unser Zertifizierungsprogramm neu aufgesetzt, damit unsere Kunden mit Sicherheit und Stolz über ihr Klimaschutzengagement sprechen können."

Das Zertifizierungsprogramm definiert Anforderungen, die Unternehmen bei der Berechnung der Carbon Footprints, Reduktion der Emissionen bis zum finanziellen Beitrag zu Klimaschutzprojekten erfüllen müssen. Die Prüfung übernehmen unabhängige Zertifizierungsstellen, die ClimatePartner als Systemeigner zulässt, darunter die DEKRA Assurance Services GmbH.

Jede Zertifizierung ist öffentlich nachvollziehbar: Über die Climate-ID oder die Tracking-ID können Verbraucher:innen CO2-Bilanz, gegebenenfalls Reduktionsziele und -maßnahmen, unterstützte Klimaschutzprojekte und Höhe des Beitrags einsehen. Die URL ist Bestandteil des Labels.

Die Labels haben unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Aussage: Mit dem Label "ClimatePartner-zertifiziert" verpflichten sich Unternehmen zu zeitgebundenen Reduktionszielen und lassen ihre Fortschritte regelmäßig überprüfen. Das Label "Finanzieller Klimabeitrag" dokumentiert die CO2-Bilanz. Für beide Labels leisten Unternehmen einen finanziellen Beitrag zu Klimaschutzprojekten und übernehmen somit Verantwortung für Emissionen in ihrer Wertschöpfung. Das Programm gilt für Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen. Es wird regelmäßig überprüft und an neue rechtliche Anforderungen angepasst, auch an die finale Umsetzung von EmpCo in nationales Recht.

Über ClimatePartner

ClimatePartner unterstützt Unternehmen beim Klimaschutz: von der CO2-Bilanzierung über Reduktionsziele und -maßnahmen bis zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten. Das Unternehmen verbindet Software, Beratung und Zertifizierung und macht Klimaschutzmaßnahmen über Labels und öffentlich einsehbare IDs nachvollziehbar.

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