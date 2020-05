Ottakringer Getränke AG

EANS-Adhoc: Ottakringer Getränke AG

Dividendenvorschlag von 1,00 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2019

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse 26.05.2020 Wien - Der Vorstand der Ottakringer Getränke AG hat heute vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, der Hauptversammlung am 24. Juni 2020 für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je gewinnberechtigter Stammaktie und Vorzugsaktie vorzuschlagen. Der Gesamtbetrag der vorgeschlagenen Gewinnausschüttung beträgt somit insgesamt 2.665.497 Euro. Die Ottakringer Getränke AG verfolgt grundsätzlich eine stabile Dividendenpolitik, die sich am erwirtschafteten Jahresüberschuss und dem Konzernergebnis orientiert. Da jedoch auch die durch COVID-19 verursachten negativen wirtschaftlichen Auswirkungen zu berücksichtigen sind, liegt der Gewinnverwendungsvorschlag um 50 % unter der Vorjahresdividende. Rückfragehinweis: Prok. Mag. Alexander Tesar Leiter Finanz- u. Rechnungswesen Investor Relations Tel.: +43 1 49100-2253 Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Ottakringer Getränke AG

