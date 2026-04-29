ADAC

Tanken wieder deutlich teurer

Dieselpreis steigt um sieben Cent, Super E10 über vier Cent teurer

Bild-Infos

Download

München (ots)

Nachdem in den letzten Wochen eine leichte Entspannung bei den Kraftstoffpreisen zu verzeichnen war, steigen die Preise für Diesel und Super E10 aktuell wieder an. Im Vergleich zur Vorwoche haben sich beide Sorten deutlich verteuert: Der Preis für einen Liter Super E10 ist laut aktueller ADAC Auswertung um 4,4 Cent gestiegen und liegt nun bei durchschnittlich 2,103 Euro. Bei Diesel ist der Anstieg noch deutlicher ausgefallen, ein Liter kostet aktuell im bundesweiten Mittel 2,200 Euro und damit 7,1 Cent mehr als vergangene Woche.

Mit der Senkung der Energiesteuer zum 1. Mai ist laut ADAC davon auszugehen, dass die Kraftstoffpreise erst sukzessive um den Steuerentlastungsbetrag von 16,7 Cent je Liter sinken werden. Eine leichte Verzögerung durch den Maifeiertag kann möglich sein. Der ADAC fordert eine vollständige Weitergabe der Steuersenkung rund um das Wochenende.

Am günstigsten im Tagesverlauf ist Tanken aktuell kurz vor 12 Uhr mittags. Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell