ADAC

ADAC Stauprognose: 17. bis 19. April

Einige Vollsperren bremsen den Verkehr

München (ots)

Nach dem Ende der Osterferien in etlichen Bundesländern steigt die Staugefahr zum Wochenende hin wieder leicht an. Abhängig vom Wetter kann es dann zu mehr Verkehr kommen, vor allem durch Wanderer und Wochenendausflügler in Richtung Alpen und anderen Ausflugsregionen. Insbesondere Freitagnachmittag und Samstagvormittag besteht laut ADAC Staugefahr.

Wegen des Ferienendes in Sachsen und Thüringen wird außerdem leichter Rückreiseverkehr aus dem Süden und von der Ostseeküste erwartet, auch Tagesausflügler tragen vor allem am Sonntagnachmittag dazu bei.

In Stuttgart kommt es wegen des Cannstatter Wasen (17.4. bis 10.5.) voraussichtlich zu erhöhtem Besucherverkehr und Parkdruck. Ähnliches wird für Hamburg und Nürnberg erwartet, wo Frühlingsdom bzw. Volksfest am Sonntag enden.

Für Lkw herrscht am Sonntag Fahrverbot, aber auch Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf Fahrverbote einstellen. So gelten weiterhin Abfahrtssperren bei Stau in Tirol am Samstag und Sonntag, im Raum Innsbruck auch am Freitag von 17 bis 19 Uhr. Das betrifft ebenfalls Streckenabschnitte in Deutschland auf der A7 im Landkreis Ostallgäu, A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, A93 Inntalautobahn und B2/B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Die Baustellentätigkeit auf den Autobahnen steigt stetig an, aber es ist noch kein Höchststand zu verzeichnen. Jedoch kommt es auf etlichen Strecken an diesem Wochenende zu Vollsperrungen, so beispielsweise auf der A1 zwischen dem Kreuz Köln-Nord und dem Kreuz Leverkusen oder auch der A7 zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld und der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen, jeweils in beiden Richtungen. In beiden Fällen dauert die Sperrung von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, Umleitungen sind eingerichtet.

Das sind die Staustrecken auf den Fernreiserouten:

A1 Lübeck - Hamburg - Bremen - Osnabrück

A2 Oberhausen - Dortmund - Hannover - Braunschweig - Magdeburg

A3 Arnheim - Oberhausen - Köln - Arnheim; Würzburg - Nürnberg

A4 Heerlen/Aachen - Köln - Olpe; Dresden - Görlitz

A5 Karlsruhe - Basel

A6 Mannheim - Heilbronn

A7 Flensburg - Hamburg - Hannover; Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 Nürnberg - München

A12 Berliner Ring - Frankfurt (Oder)

A13 Berliner Ring - Dresden

A27 Bremen - Bremerhaven

A42 Dortmund - Kamp-Lintfort

A44 Dortmund - Kassel

A45 Dortmund - Hagen - Gießen

A46 Düsseldorf - Wuppertal

A52 Düsseldorf - Essen

A57 Krefeld - Köln

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A81 Heilbronn - Stuttgart

A96 München - Lindau

Durch Bauarbeiten bleibt die Situation auch auf folgenden Strecken im Ausland angespannt: So sind in Österreich die Tauern, Brenner- und Inntalautobahn betroffen, in der Schweiz sind insbesondere die Gotthard- und die San-Bernardino-Route staugefährdet. Zusätzlich kann es auf den Verbindungen zwischen Bern, Zürich, Basel und Chur zu Engpässen kommen.

In Italien sind vor allem die Brennerroute sowie die Straßen im Puster-, Grödner- und Gadertal sowie im Vinschgau stark frequentiert.

Am Wochenende ist auch Ferienbeginn in einigen Regionen Frankreichs und der Schweiz, was ebenso wie das Ferienende in Belgien zu erhöhtem Verkehrsaufkommen beitragen kann.

Insbesondere an den Grenzübergängen und auch bei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund von Grenzkontrollen Wartezeiten geben.

Weitere aktuelle Hinweise finden Sie unter den Verkehrsinformationen auf www.adac.de.

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell