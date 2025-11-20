ADAC

"Schwarzwald Marie" gewinnt ADAC Publikumspreis

Deutscher Tourismuspreis in Saarbrücken verliehen

Platz 1 geht an den Maker Advent der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 gGmbH

München

Der ADAC Publikumspreis, der im Rahmen des Deutschen Tourismuspreises 2025 verliehen wird, geht in diesem Jahr an die "Schwarzwald Marie". Die KI-generierte Markenbotschafterin des Schwarzwalds, hat beim bundesweiten Online-Voting die meisten Stimmen erhalten. Zwischen dem 20. Oktober und dem 5. November nahmen über 6.000 Personen an der Abstimmung teil, von denen 5.036 verifiziert wurden und deren Stimmen in die Wertung einflossen.

Die von der Schwarzwald Tourismus GmbH eingereichte "Schwarzwald Marie" verbindet Regionalität, Emotion und modernste Technologie. Als empathische, digital erschaffene Reisebegleiterin liefert sie personalisierte Empfehlungen in Echtzeit und mehreren Sprachen. Mit ihrem Erscheinungsbild interpretiert sie das traditionelle Schwarzwald-Brauchtum auf moderne Weise und verleiht der touristischen Beratung ein menschliches Gesicht.

Der von einer Fachjury vergebene Deutsche Tourismuspreis geht in diesem Jahr an den Maker Advent der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 gGmbH. Der außergewöhnliche Weihnachtsmarkt verbindet Handwerk, Kreativität und Erlebnis in Chemnitz und der Region Chemnitzer Land. Besucherinnen und Besucher können nicht nur stöbern, sondern in Workshops selbst aktiv werden.

Den zweiten Platz belegen die Schwendaktionen im Achental (Achental Tourismus gKU), ein Projekt, das die traditionelle Landschaftspflege in den Mittelpunkt stellt. Durch gemeinschaftliche Schwendaktionen von Einheimischen und Gästen werden Almflächen offengehalten und die Biodiversität gestärkt.

Auf Rang drei folgt der Qualitätslotse Mecklenburg-Vorpommern (Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.), ein digitales Tool, das Touristikerinnen und Touristikern hilft, die Qualität ihrer Angebote kontinuierlich zu sichern und auszubauen, um den Gästen ein noch besseres Urlaubserlebnis zu bieten.

Der Deutsche Tourismuspreis wird jährlich vom Deutschen Tourismusverband (DTV) verliehen. Er würdigt kreative, nachhaltige und zukunftsweisende Projekte, die den Deutschlandtourismus stärken. Der ADAC-Publikumspreis ergänzt die Entscheidung der Jury um die Stimme der Reisenden.

Weitere Informationen unter www.deutschertourismuspreis.de.

