Spritpreise im September: Kaum Bewegung / ADAC: Flaute auf dem Rohölmarkt auch für Ruhe bei den Kraftstoffpreisen verantwortlich / Deutlicher Anstieg der Spritpreise im Vergleich zur Vorwoche

Nicht nur auf dem Rohölmarkt, auch beim Benzinpreis herrschte in den vergangenen Wochen weitgehende Ruhe im Vergleich zu den zum Teil deutlicheren Bewegungen in den Monaten zuvor. Nicht einmal drei Cent betrug bei Super E10 der Preisunterschied zwischen dem teuersten und dem günstigsten Tag im September. Das zeigt die ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise im abgelaufenen Monat. Ein Liter Super E10 kostete im Monatsmittel 1,666 Euro und damit nur 0,5 Cent mehr als im August, dem bislang günstigsten Tankmonat des Jahres. Diesel kostete im Monatsdurchschnitt 1,587 Euro je Liter und war damit ebenfalls nur 0,7 Cent teurer als im Vormonat.

Günstigster Tag zum Tanken war bei beiden Sorten der Monatserste, teuerster Tag war jeweils der 30. September. Super E10 kostete am 1. September 1,654 Euro je Liter und verteuerte sich bis zum 30. September um 2,4 Cent auf 1,678 Euro. Der durchschnittliche Dieselpreis betrug am 1. September 1,569 Euro und kletterte bis zum 30. September um 3,8 Cent auf 1,607 Euro.

Verantwortlich für die nur geringen Preisausschläge im Vormonat war aus Sicht des ADAC die Flaute auf dem Rohölmarkt. So bewegte sich der Preis für ein Barrel Öl der Sorte Brent im Laufe des Septembers in einem Korridor zwischen 65 und 70 US-Dollar. Der Wechselkurs des Euro in US-Dollar war ebenfalls recht konstant.

Auch die Ölpreiskurve während der vergangenen Woche zeigte erst nach oben, um in den letzten Tagen deutlich abzurutschen. Derzeit kostet ein Barrel Rohöl rund 67 US-Dollar und damit etwas weniger als vor Wochenfrist. Dies spiegelt sich jedoch nicht in der Entwicklung der Kraftstoffpreise wider.

Wie die ebenfalls heute vorliegende ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise im Wochenvergleich zeigt, kostet ein Liter Super E10 derzeit im Mittel 1,678 Euro, das sind 1,3 Cent mehr als vor einer Woche. Diesel verteuerte sich um 1,9 Cent und kostet aktuell 1,607 Euro. Während der Benzinpreis laut ADAC damit als relativ angemessen angesehen werden kann, ist Diesel unverändert überteuert. Dies ist allein schon daran erkennbar, dass Diesel nur 7,1 Cent günstiger ist als Super E10, obwohl die Steuer auf den Liter Diesel rund 20 Cent geringer ist.

Sparwillige Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC abends zur Tankstelle fahren, weil dann die Spritpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter niedriger sind als morgens.

Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

