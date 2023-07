ADAC Autotest: Hersteller reagiert auf Sicherheitsmangel beim Ora Funky Cat / Software-Update sorgt für Lösung

München (ots) - Wer am letzten Juli-Wochenende mit dem Auto in die Ferien starten will, hat eine schlechte Wahl getroffen. Reisende erwartet eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison. Baden-Württemberg und Bayern starten als letzte Bundesländer in den Urlaub. Aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ...

mehr