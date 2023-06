EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

AWA 2023: EDEKA Media erneut dreifacher Reichweiten-Sieger

Auch in diesem Jahr Nummer 1: EDEKA Kundenmagazin MIT LIEBE mit 3,46 Mio. Leserinnen und Lesern erneut Deutschlands größtes Food-Magazin

Begehrt bei den Kleinen: EDEKA Kindermagazin YUMMI mit 800.000 Leserinnen und Lesern Sieger in der Kategorie "Kinder- und Jugendzeitschriften"

Weiter auf Erfolgskurs: Netto Kundenmagazin Gold steigert erneut Reichweite im vierten AWA-Jahr auf 660.000 Leserinnen und Leser und ist der Reichweitensieger bei den "Monatlichen Frauenzeitschriften"

Das EDEKA-Kundenmagazin MIT LIEBE bleibt auch im fünften Jahr in Folge das reichweitenstärkste Food-Magazin Deutschlands. Das zeigen die heute veröffentlichten Zahlen der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA). Mit einer Reichweite von 3,46 Millionen Leserinnen und Lesern steht es in der Kategorie "Food" weiter an erster Stelle. Auch das EDEKA-Kindermagazin YUMMI liegt im AWA-Ranking 2023 erneut weit vorne: Mit 800.000 Leserinnen und Lesern sichert sich das Magazin den ersten Platz bei den Kinder- und Jugendzeitschriften. Zum vierten Mal erscheint das Netto Kundenmagazin Gold im AWA-Ranking und kann sich mit 660.000 Leserinnen und Lesern erneut als reichweitenstärkstes Kundenmagazin in der Kategorie "Monatliche Frauenzeitschriften" behaupten.

"Wir freuen uns über den großen Zuspruch, den wir seit Jahren von unseren Leserinnen und Lesern erhalten", sagt Rolf Lange, Geschäftsführer der EDEKA Media GmbH. "Wir bieten mit unseren Medien nicht nur attraktive Inhalte für unsere Leserinnen und Leser, sondern auch attraktive Umfelder und starke Print-Marken für die Werbetreibenden in Deutschland."

Das EDEKA Kundenmagazin MIT LIEBE

Der Erfolg von MIT LIEBE spiegelt sich auch in der hohen Druckauflage wider. So werden aktuell 1.611.973 Exemplare (IVW 1/2023) pro Ausgabe produziert. Seit 2007 erscheint MIT LIEBE alle zwei Monate in der EDEKA Media GmbH und begeistert mit Themen aus den Bereichen Food, Drogerie und Lifestyle. Zwischen inspirierenden Rezepten, interessanten Warenkunden und neuesten Beauty-Trends finden die Leserinnen und Leser in MIT LIEBE vielseitige Beiträge rund um das eigene Zuhause und Nachhaltigkeit.

Das EDEKA Kindermagazin YUMMI

Seit 2016 auf dem Markt und zum fünften Mal in der AWA vertreten ist YUMMI, das EDEKA-Magazin für Kinder zwischen sieben bis zwölf Jahren. Auch das YUMMI Magazin ist noch immer Reichweitensieger und konnte die Druckauflage auf 488.190 Exemplare (IVW 1/2023) steigern. Wie MIT LIEBE erscheint auch YUMMI sechs Mal im Jahr und inspiriert seine junge Zielgruppe mit leckeren Rezepten, vielfältigen Ideen für mehr Bewegung und Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Das Kindermagazin ist wie MIT LIEBE kostenfrei für Kundinnen und Kunden in allen teilnehmenden EDEKA-Märkten erhältlich.

Das Netto Kundenmagazin Gold

Zum vierten Mal Teil der AWA ist das Magazin Gold. Auch in diesem Jahr konnte es seine Reichweite ausbauen - auf insgesamt 660.000 Leserinnen und Leser. In der Kategorie "Monatliche Frauenzeitschriften" setzt es sich erneut als reichweitenstärkstes Kundenmagazin durch. Gold erscheint monatlich mit einer Auflage von 174.277 Exemplaren (IVW 1/2023) und ist in bundesweit über 4.300 Netto-Filialen zu einem Preis von 0,66 Euro erhältlich. Das Magazin wird von der EDEKA Media GmbH produziert und vertrieben. Seit 2013 begeistert Gold Leserinnen und Leser mit einem Mix aus trendigen Lifestyle-Themen und inspirierenden Food-Strecken. Zudem dürfen sich Leserinnen und Leser in jeder Ausgabe auf spannende Reportagen rund um Familie, Partner- und Freundschaft; die aktuellsten Mode-Trends; die schönsten Beauty-Looks; stylische Deko-Ideen für Haus und Garten und die abenteuerlichsten Reiseziele freuen. Hinzu kommen leckere Rezepte, interessante Warenkunden und aktuelle Food-News. 20 exklusive Rabatt-Coupons bieten den Netto-Kund:innen einen zusätzlichen Mehrwert. Sie können im Aktionszeitraum in Netto-Filialen und im Netto Online-Shop eingelöst werden.

Die Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (kurz AWA) ist eine der führenden Markt-Media-Studien in Deutschland und ermittelt auf breiter statistischer Basis Einstellungen, Konsumgewohnheiten und Mediennutzung der Bevölkerung in Deutschland.

EDEKA Media

Die EDEKA Media GmbH mit Sitz in Hamburg ist für die verbundübergreifende Kommunikation von zentraler Bedeutung. Ihr Portfolio reicht von nützlichen Informationen für die EDEKA-Kaufleute über klassische Publikumsmedien und Kochbücher bis hin zu Podcasts. Ebenso vertreibt die EDEKA Media GmbH Dienstleistungen in den Bereichen Influencer Relations, Produkt-PR und Grafik. Zum Verlagsprogramm zählen die EDEKA handelsrundschau, das Handelsfachmagazin für die Entscheider im EDEKA-Einzelhandel und Großhandel, das Kundenmagazin MIT LIEBE für die gezielte und nachhaltige Kundenbindung, das Kindermagazin YUMMI für die kleinen und die großen Kunden von morgen, das Babymagazin BABYLIEBE, die EDEKA-Kalender, das Kundenmagazin Gold von Netto Marken-Discount sowie das Kundenmagazin perle von BUDNI.

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.500 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2022 mit rund 11.100 Märkten und rund 408.900 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 66,2 Mrd. Euro. Mit rund 19.300 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

