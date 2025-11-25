RTL Television GmbH

Erstmals die legendäre "Sissi"-Trilogie an Weihnachten bei RTL

Romy Schneider in ihrer unvergesslichen Paraderolle als Kaiserin Elisabeth gehört zum Weihnachtsfest wie Kerzenlicht und Lebkuchen. Erstmals zeigt RTL an Heiligabend (24.12.) alle drei Filme der legendären "Sissi"-Trilogie - in Folge im Free-TV. Von "Sissi" (20:15 Uhr) über "Sissi - Die junge Kaiserin" (22:15 Uhr) bis "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" (00:20 Uhr): Ein königliches Fernseherlebnis, das Generationen verbindet, hat bei RTL ein neues Zuhause. Großes Gefühlskino, prachtvolle Bilder und pure Nostalgie für die ganze Familie.

Die "Sissi"-Trilogie ist das ultimative Filmmärchen in drei Akten und darf unter keinem Weihnachtsbaum fehlen. RTL macht dieses Weihnachtsmärchen nun wahr und zeigt erstmals im Free-TV an Heiligabend, ab 20:15 Uhr alle drei Teile der romantischen Kultfilmreihe hintereinander. Los geht's bereits um 19:05 Uhr mit der spannenden Dokumentation "Wunderschöne Sisi - So war sie wirklich". Ab 20:15 Uhr sollten die Taschentücher bereit liegen, wenn sich Romy Schneider als junge Prinzessin Elisabeth im Auftaktfilm "Sissi" in ihren schnieken Kaiser Franz-Josef (Karlheinz Böhm) verliebt - schwingende Prachtkleider und zauberhafter Walzerklänge inklusive. Um 22:20 Uhr folgt mit "Sissi - Die junge Kaiserin" der zweite Teil des ikonischen Kinowerks, in dem die junge Sissi erkennen muss, dass das höfische Leben alles andere als ein Märchen ist. Der dritte Teil "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" rundet um 00:20 Uhr einen rundum kaiserlichen Heiligabend bei RTL ab. Sissi ist mittlerweile zu einer starken, eigenständigen Frau herangewachsen. Doch der Konflikt mit Schwiegermutter Sophie (Vilma Degischer) flammt wieder auf. Die "Sissi"-Trilogie exklusiv bei RTL - mehr Herzklopfen und Nostalgie geht nicht! Und der Sissi-Zauber geht am 1. Weihnachtstag weiter: Am 25.12. gibt es alle drei Sissi-Filme auch tagsüber. "Sissi" (10:35 Uhr), "Sissi - Die junge Kaiserin" (12:30 Uhr), "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" (14:25 Uhr).

Alle drei Filmklassiker sind auch auf RTL+ abrufbar.

