Raab zeigt Muskeln und dominiert die Primetime in der jungen Zielgruppe/ "Die Stefan Raab Show" startet mit Top-Quoten

Deutlicher Tagessieg in der jungen Zielgruppe für RTL

Glanzvoller Auftakt für die neue Weekly: Mit der Premiere von "Die Stefan Raab Show" eroberte Entertainment-Ikone Stefan Raab am Mittwochabend die Primetime und setzte sich klar an die Spitze in der jungen Zielgruppe.

Die Premiere von "Die Stefan Raab Show" holte sehr starke 12,5 Prozent beim jungen Publikum (14-49 J.) und damit den Primetime-Sieg mit deutlichem Abstand zur Konkurrenz. Bei den 14-59-Jährigen erzielte die Personality-Show gute 8,4 Prozent Marktanteil.

Damit lag das Debüt der wöchentlichen Ausgabe über dem Durchschnittswert der fünf Live-Shows der vergangenen Woche in der jungen Zielgruppe.

Insgesamt verfolgten 1,08 Millionen Zuschauer, wie Stefan Raab mit seinen muskelstarken Gästen Markus Rühl, Marius Strumpen, Stefan Gjorgiev, Horst Lichter und Lena Ramsteiner für ein Spektakel sorgte.

Mit einem Tagesmarktanteil von 9,6 Prozentbei den 14- bis 49-Jährigen lag RTL am Mittwoch vor allen anderen Sendern. Unter den Privatsendern konnte sich RTL den Tagessieg mit 8,0 Prozent auch bei den 14- bis 59-Jährigen sichern.

Die nächste Ausgabe von "Die Stefan Raab Show" läuft am Mittwoch, 1. Oktober, um 20:15 Uhr bei RTL - und vorab auf RTL+.

Quelle: AGF / GfK / DAP AGF SCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 25.09.2025

