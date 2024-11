Investiere.Dich.Frei

Finanzplanung in der Partnerschaft: Expertin verrät, wie Paare klare Regeln schaffen und Streit vermeiden

Pattensen (ots)

Geld bringt in Beziehungen oft Probleme. Wer bezahlt was? Wie viel gibt man für gemeinsame Ausgaben aus? Fehlende Absprachen und Unsicherheit über den richtigen Umgang mit Geld führen schnell zu Spannungen - so sind die Finanzen häufiger Auslöser für Streit.

Geld kann die Beziehung stärken - oder zerstören. Daher brauchen Paare klare Vereinbarungen, damit sie gemeinsam an einem Strang ziehen können. Statt einem Streitthema sollte Geld etwas sein, was beide Partner gemeinsam und transparent angehen. Dieser Beitrag zeigt auf, wie Paare finanzielle Klarheit schaffen und Konflikte vermeiden.

Zahlen und Fakten - ausgewählte Studienergebnisse zum Finanzverhalten von Paaren

Über Geld spricht man nicht - dieser Ratschlag wurde jahrzehntelang von Generation zu Generation weitergegeben. Auch heute fällt es vielen Menschen noch schwer, einen offenen Umgang mit ihren Finanzen zu pflegen. Innerhalb einer Partnerschaft kann das jedoch schnell zum Problem werden. Forschungen und Umfragen haben immer wieder gezeigt, dass unterschiedliche Einstellungen und Haltungen zum Thema Finanzen das Wohlbefinden in einer Beziehung beeinträchtigen und sogar das Risiko für Trennungen oder Scheidungen erhöhen können. Bei einem signifikanten Anteil von Paaren ist es so, dass Streitigkeiten über Geld in ihrer Beziehung regelmäßig auftreten und zu den häufigsten Konfliktthemen gehören.

Auch zeigt sich, dass Transparenz in finanziellen Angelegenheiten oft fehlt. So nutzen viele Paare separate Konten für private Ausgaben, dessen Kontobewegungen den jeweils anderen nichts angehen, während ein gemeinsames Konto lediglich für gemeinsame Kosten genutzt wird.

Tipps und Strategien - Handlungsempfehlungen für eine harmonische finanzielle Basis

Solange Geld ein Tabuthema innerhalb der Beziehung bleibt, hat es also großes Konfliktpotenzial. Deshalb sollte der erste Schritt für Paare immer sein, eine offene und ehrliche Kommunikation bezüglich der Finanzen anzustreben. Dafür eignen sich bewusst vereinbarte Money Dates, in denen beide Partner die Gelegenheit bekommen, sich ihre Ansichten mitzuteilen. Darüber hinaus sollte hier Raum für den Austausch finanzieller Träume und Ziele geschaffen werden. Kritik am Finanzverhalten des anderen darf und soll geäußert werden - allerdings nur auf angemessene und respektvolle Weise.

Anschließend sollten gemeinsame Zielsetzungen besprochen werden. Das umfasst sowohl kurzfristige Ziele, beispielsweise eine notwendige Anschaffung für die Wohnung, als auch langfristige Pläne, etwa ein gemeinsames Haus. Während eines Money Dates können hierfür konkrete Aufgaben und Deadlines notiert werden, deren Fortschritt regelmäßig kontrolliert wird.

Ebenfalls wichtig ist größtmögliche Transparenz innerhalb der Finanzen. Dafür eignen sich Haushaltsbücher, in denen Einnahmen, Ausgaben und dauerhafte Verpflichtungen notiert werden. Beide Partner sollten die finanzielle Situation innerhalb der Beziehung kennen.

Für ein stärkeres Verbundenheitsgefühl sollten die Finanzen nicht nur von einem Partner alleine verwaltet werden. Besser geeignet ist eine klare Aufgabenverteilung, sodass sich beide involviert und verantwortlich fühlen. Mögliche Aufgaben reichen vom Führen des Haushaltsbuches über das Einholen von Angeboten zu neuen Anschaffungen bis hin zur intensiven Recherche bezüglich geplanter Investitionen.

Fazit

Durch einen offenen und transparenten Umgang mit den Finanzen innerhalb einer Beziehung profitieren beide Partner in doppelter Hinsicht: Zum einen wird ein potenzielles Konfliktthema entschärft, zum anderen entsteht wegen der gemeinsamen Vorgehensweise ein Verbundenheitsgefühl. Paare sollten hierfür nicht davor zurückschrecken, spezielle Money Dates zu vereinbaren, bei denen bewusst Raum für die Besprechung von finanziellen Themen geschaffen wird.

Über Emilia Bolda:

Emilia Bolda ist Unternehmerin und Gründerin des Coaching-Programms Investiere.Dich.Frei. Sie unterstützt Frauen dabei, die nötigen Kenntnisse über den Börsenhandel zu erwerben und finanziell unabhängig zu werden. In ihrem Online-Coaching vermittelt sie umfassendes Wissen über Einzelaktien, ETFs und andere Finanzinstrumente, sodass ihre Teilnehmerinnen ihre Finanzen eigenständig verwalten können und keine Scheu mehr vor der Börse haben. Weitere Informationen unter: https://investieredichfrei.de/

Original-Content von: Investiere.Dich.Frei, übermittelt durch news aktuell