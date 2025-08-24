RTL Television GmbH

Das ultimative Quiz-Battle gegen Stefan Raab und Elton!

"Die Unzerquizbaren" - das neue Primetime-Show-Quiz mit Elton und Stefan Raab, im Winter bei RTL und vorab auf RTL+

Köln (ots)

Fünf wissensstarke Kandidaten im Studio fordern die Unzerquizbaren heraus: Nur wer mehr weiß, und mehr Quizfragen richtig beantwortet als das Duo Elton und Stefan, gewinnt die neue spektakuläre Samstagabend-Show. In "Die Unzerquizbaren" tritt das unbezwingbare Entertainment-Duo Elton und Stefan Raab erstmals gemeinsam zum ultimativen Quiz-Battle an. Der Auftrag der Kandidaten: Schritt für Schritt mit Wissenspower, Taktik und Nerven aus Stahl sowohl die Gegner ins Wanken zu bringen als auch gleichzeitig das Power-Duo zu besiegen. Stefan Raab, der unzählige Fragen in seinen Shows beantwortet hat und Elton, der über 1000 Quizshows selbst gespielt hat, bringen viel Erfahrung mit. Die Kandidaten sind gefordert, mit Wissen und Cleverness zu spielen, um die Unzerquizbaren doch vom Thron zu stoßen. Der Druck ist hoch - denn es geht um bis zu 100.000 Euro. Moderiert wird das neue RTL Show-Event von Laura Wontorra, die Musik kommt von Deutschlands Showband Nummer 1, den Heavytones.

Wie läuft das Quiz ab?

Gespielt wird über vier Runden. Die Kandidaten treten jeweils gegeneinander und gleichzeitig gegen die vermeintlich unzerquizbaren Elton und Stefan Raab an, die sich allerdings immer auf eine Antwort einigen müssen. Nach und nach werden es weniger Herausforderer, bis nur noch der/die Beste im direkten Finalduell den beiden Entertainern gegenübersteht. Schafft es jemand, Elton und Stefan Raab zu besiegen?? Ein Job nur für ganz Mutige und erstklassige Quiz-Meister!

Produziert wird "Die Unzerquizbaren" von Raab Entertainment im Auftrag von RTL. Die redaktionelle Verantwortung bei RTL haben Verena Leuer (Executive Producer) und Sandra Wächtershäuser (Head of Producers) unter der Leitung von Markus Küttner (Unterhaltungschef RTL).

Tickets für "Die Unzerquizbaren" ab sofort unter www.raab-tickets.de

Kandidaten können sich bewerben unter www.raab-casting.de

