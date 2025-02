werdewelt Verlags- & Medienhaus GmbH

"Führungskräfte als Hoffnungsträger" von Ben Schulz stürmt die Spiegel-Bestsellerliste

Die deutsche Wirtschaft steckt in einer tiefen Krise. Die Prognosen für 2025 sind düster und der aktuelle Blick nach Berlin erzeugt Kopfschütteln. Viele Führungskräfte kämpfen mit Unsicherheiten, schwankenden Märkten und steigenden Anforderungen. In dieser herausfordernden Zeit sorgt das neue Buch von Ben Schulz für Aufsehen: " Führungskräfte als Hoffnungsträger - Durch Selbstreflexion und adaptive Strategien in Krisenzeiten bestehen" steigt direkt auf Platz 9 der Spiegel-Bestsellerliste ein.

"Hoffnungsträger inspirieren ihr Team, geben Orientierung in unsicheren Zeiten und schaffen eine Unternehmenskultur, die von Zuversicht, Innovationskraft und Zusammenhalt geprägt ist", erklärt Ben Schulz, Unternehmer und Berater für Managementteams im Mittelstand der Ben Schulz & Partner AG. "Führungskräfte, die Hoffnung vermitteln, steigern nicht nur die Motivation und Produktivität ihrer Mitarbeiter, sondern stärken auch die Resilienz des gesamten Unternehmens."

Führung in der Krise: Warum dieses Buch so wichtig ist

Schulz kennt die Herausforderungen, vor denen Unternehmen und ihre Führungskräfte stehen - nicht nur aus der Beratung, sondern auch aus eigener Erfahrung. Als Unternehmer seit 24 Jahren mit eigenem Team weiß er, was es bedeutet, Verantwortung zu tragen, wenn die Auftragslage schwankt und die Zukunft ungewiss scheint.

In zahlreichen Gesprächen mit Geschäftsführern und Führungskräften zeigt sich Schulz immer wieder das gleiche Bild: Zögerliche Entscheidungen, Investitionsstau, Schockstarre. "Viele warten darauf, dass 'alles wieder normal wird' - aber das wird nicht passieren", so Schulz. "Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem sich Führungskräfte ihrer Verantwortung bewusst werden müssen. Sie sind die zentralen Gestalter der Zukunft und haben mehr Einfluss, als ihnen oft bewusst ist."

Führungskräfte als Hoffnungsträger bietet praxisnahe und wissenschaftlich fundierte Ansätze, um authentische Führung, Entscheidungsstärke und unternehmerische Verantwortung in Einklang zu bringen. Schulz kombiniert bewährte Methoden mit Einblicken aus seinem eigenen unternehmerischen Alltag und gibt konkrete Handlungsempfehlungen für eine Führung, die Orientierung und Stabilität schafft - selbst in unsicheren Zeiten.

Ein Bestseller, der den Nerv der Zeit trifft

Die Platzierung in der Spiegel-Bestsellerliste zeigt, wie relevant das Thema für Führungskräfte und Unternehmen ist. Besonders für den Mittelstand liefert das Buch wertvolle Impulse, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Journalisten, Redaktionen und Fachzeitschriften sind eingeladen, das Thema aufzugreifen und Ben Schulz als Experten in ihre Berichterstattung einzubinden. Wie Führungskräfte in Zeiten des Wandels als Wegweiser und Mutmacher agieren können - darüber spricht er als Autor, Unternehmer und Berater aus eigener Erfahrung und steht für Interviews, Fachartikel und Keynotes zur Verfügung.

Über den Autor

Ben Schulz wurde 1979 in Hagen geboren und wuchs in einer Pastorenfamilie auf. Bereits früh wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und führt seit nun 24 Jahren sein eigenes Unternehmen. Als Sparringspartner und Business-Coach für Geschäftsführer und Führungsteams mittelständischer Unternehmen begleitet er Strategie- und Transformationsprozesse. Schulz ist zudem gefragter Redner, der in interaktiven Vorträgen praxisnahe Lösungen vermittelt und Unternehmer sowie Führungskräfte inspiriert.

" Führungskräfte als Hoffnungsträger - Durch Selbstreflexion und adaptive Strategien in Krisenzeiten bestehen"

Autor: Ben Schulz

Remote Verlag

Printausgabe: 158 Seiten

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1960004871

