RTL Television GmbH

Rekord bei "Alles was zählt": 9. Rückkehr für Maximilian von Altenburg

Francisco Medina feierte mehr Serienabschiede als andere Geburtstage

Köln (ots)

Es gibt Serienfiguren, die verschwinden einfach. Und es gibt Figuren, die gehen - um kurz darauf zurückzukehren - mit einem shocking Twist, neuem Style, neuem Partner - oder wie in diesem Fall einem Rekord, den es so noch nie gab: Francisco Medina, der Schauspieler, der seit 2007 als Maximilian von Altenburg quasi eine On-Off-Beziehung mit der RTL-Daily "Alles was zählt" führt, kehrt in diesem Jahr bereits zum 9. Mal zurück. Ab dem 21.07.2025 (Folge 4710) wird er wieder zu sehen sein.

Francisco Medina, der bereits mehr Serienabschiede gefeiert hat als manch anderer Geburtstage, sieht jede Rückkehr zu AWZ als bewusste Entscheidung: "Maximilian ist eine Figur mit vielen Schichten - und solange es etwas gibt, das mich reizt, kehre ich gern in seine Welt zurück."

Auch diesmal bringt Maximilian wieder etwas mit: eine Vergangenheit, die Spuren hinterlassen hat - und ein Geheimnis, das bestens geeignet scheint, das fragile Gleichgewicht des Steinkamp-Imperiums nachhaltig zu erschüttern. Was noch offen ist: Bleibt Maximilian diesmal länger? Alles was zählt wird es zeigen. Und eine 10. Rückkehr muss ja schließlich auch noch gefeiert werden ...

Neben der Schauspielerei widmet sich Medina inzwischen intensiv der Persönlichkeitsentwicklung - als Coach inspiriert er andere, ihre eigene Geschichte neu zu schreiben. Vielleicht auch ein bisschen wie Maximilian.

"Alles was zählt", produziert von UFA Serial Drama, läuft immer von montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "AWZ" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es auf rtl-uhd.de.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell