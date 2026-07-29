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CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Thorsten Frei zum neuen Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion gewählt

Berlin (ots)

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat Thorsten Frei zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der 52-jährige Baden-Württemberger Frei erhielt 91,9 Prozent der Stimmen. Die Neuwahl wurde nötig, nachdem Jens Spahn den Fraktionsvorsitz niedergelegt hatte.

Thorsten Frei, der seit 2013 für den Wahlkreis Schwarzwald-Baar im Bundestag sitzt, war von 2018 bis 2021 stellvertretender Fraktionsvorsitzender für Innen und Recht. Von 2021 bis 2025 übte er das Amt des Ersten Parlamentarischer Geschäftsführers der Fraktion aus. Nach der vorgezogenen Bundestagswahl im März 2025 machte Bundeskanzler Friedrich Merz ihn zum Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes.

Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Pressestelle
Telefon: (030) 227-53015
Fax: (030) 227-56660
Internet: http://www.cducsu.de
Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

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