CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Jung: Förderung von E-Autos ist wichtiger Schritt für klimafreundliche Mobilität

Berlin (ots)

Unbürokratische Umsetzung entscheidend

Bundesumweltminister Carsten Schneider hat am heutigen Montag das Konzept für die Förderung klimafreundlicher Autos vorgestellt. Dazu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andreas Jung:

"Das Auto wird auch künftig eine wichtige Rolle für unsere Mobilität spielen. Um beim Klimaschutz im Verkehr voranzukommen, müssen die Fahrzeuge deshalb Schritt für Schritt sauberer werden. Dafür gibt es unterschiedliche Wege, ein wachsender Anteil von Elektroautos ist eine wichtige Säule dabei. Die Zulassungen sind in den letzten Monaten gestiegen, aber es ist noch mehr drin. Nachdem es Anreize für Dienstwagen schon gibt, soll die neue Förderung Privatpersonen mit geringen und mittleren Einkommen den Erwerb eines Elektroautos erleichtern.

Das Auto muss überzeugen. Die Ladeinfrastruktur muss noch besser und der Betrieb durch geringere Stromkosten attraktiver werden. Aber hohe Anschaffungskosten sind eben auch oft noch eine Hürde. Hier setzt der Bonus an. Damit bei klimafreundlichen Autos jetzt noch mehr PS auf die Straße kommt, sind jetzt unbürokratische Umsetzung, Verlässlichkeit und ein verlässliches Gesamtkonzept entscheidend."

Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Pressestelle
Telefon: (030) 227-53015
Fax: (030) 227-56660
Internet: http://www.cducsu.de
Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

