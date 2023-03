Brand: Bundesregierung muss sich für ukrainische Kinder einsetzen

Berlin (ots) - Ministerin verspielt Chancen in der Bildung Zum Bildungsgipfel 2023, der auf Einladung der Bundesministerin Stark-Watzinger am 14. und 15. März in Berlin stattfindet, erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nadine Schön: "Ein Bildungsgipfel war überfällig, aber dieses Treffen ist eine vertane Chance. Kein Wunder, dass viele wichtige ...

mehr