Mayer/Steiniger: "Jugend trainiert für Olympia" ist unverzichtbar

Berlin (ots) - Am morgigen Donnerstag findet im Bundestag eine vereinbarte Debatte zum Thema "60 Jahre deutsch-französischer Freundschaftsvertrag" statt, der am kommenden Sonntag eine feierliche Veranstaltung zum Jubiläum des Élysée-Vertrags sowie der im letzten Herbst verschobene Deutsch-Französische Ministerrat in Paris folgen werden. Hierzu erklären die ...

mehr