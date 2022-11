Klöckner/Jarzombek: Zukunftskoalition muss Überschriften mit Taten hinterlegen

Berlin (ots) - Neuregelung muss sich nun auch in der Praxis beweisen Zum Inkrafttreten der Neuregelungen zur Finanzierung der Begleitung von Menschen mit Behinderungen im Krankenhaus zum 1. November 2022 erklärt der Beauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Wilfried Oellers: "In einer Zeit, in der Krisenschlagzeilen ...

mehr