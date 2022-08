Heveling/Warken: Ampel-Vorschläge für Wahlrechtsreform sind klar verfassungswidrig

Berlin (ots) - Archiv in Bayreuth ist von nationaler Bedeutung Der Deutsche Bundestag hat vor 70 Jahren das Lastenausgleichsgesetz beschlossen, das am 1. September 1952 in Kraft trat. Dazu erklärt der Vorsitzende der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Christoph de Vries: "Der Lastenausgleich auf ...

mehr