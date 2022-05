Schön: Abwehrfähigkeit gegenüber Cyberangriffen stärken

Berlin (ots) - Russland muss Krieg sofort beenden - Menschen müssen aus Kriegsgebieten evakuiert werden In Warschau findet am heutigen Donnerstag eine Geberkonferenz für die Ukraine statt. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand: "Wir bleiben fest an der Seite der Ukraine. Humanitäre Hilfe zu leisten muss zentraler Bestandteil ...

mehr