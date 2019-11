CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Leikert: Startschuss für einen neuen Aufbruch in Europa

Berlin (ots)

Kommission von der Leyen wird Europa einen und stärken

Das Europäische Parlament hat am heutigen Mittwoch die neue EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen bestätigt. Dazu erklärt die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Katja Leikert:

"Mit seiner Zustimmung zur neuen EU-Kommission hat das Europäische Parlament den Startschuss für einen neuen Aufbruch in Europa gegeben. Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen und ihr Team können nächste Woche mit der Arbeit beginnen, um neue Impulse für unsere Europäische Union zu setzen.

Wichtige und drängende Aufgaben stehen an, zum Beispiel im Bereich der inneren und äußeren Sicherheit, beim Klimaschutz und beim Mehrjährigen Finanzrahmen. Die von Ursula von der Leyen formierte EU-Kommission ist für diese Herausforderungen ausgezeichnet gerüstet. Denn die neue Kommissionspräsidentin genießt in allen Teilen Europas gleichermaßen höchsten Respekt. Das bietet die Chance, Trennungen in Europa zu überwinden und unsere Gemeinschaft so zu stärken.

Mit dem höchsten Frauenanteil in der EU-Geschichte sendet diese Kommission ein besonderes Signal: Sie steht für ein Europa, in dem jeder seine Stärken entfalten und mitarbeiten kann. Die CDU/CSU Fraktion im Deutschen Bundestag wird Ursula von der Leyen und ihrer Kommission ein verlässlicher Partner sein."

