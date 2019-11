CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Motschmann: Erinnerung an Freude des 9. November 1989 erhalten

Mauer hat viel Leid gebracht - Gedenkort für Opfer des Kommunismus

Der Deutsche Bundestag würdigte heute in einer Vereinbarten Debatte die Friedliche Revolution und den Mauerfall vor 30 Jahren. Dazu erklärt die kultur- und medienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann:

"Die CDU/CSU-Fraktion würdigt heute den Fall der Mauer vor 30 Jahren als den glücklichsten Tag in der deutschen Geschichte. Heute gilt es, an die große gemeinsame Freude in Ost und West zu erinnern. Die allermeisten Menschen blicken heute auch voller Dankbarkeit und tiefer Freude auf diesen historischen Tag zurück.

Zugleich erinnern wir an die vielen Menschen, denen jahrzehntelang ein Leben in Freiheit und Demokratie verwehrt war. Viele Menschen haben unter der Diktatur in der DDR gelitten und viele Menschen haben Widerstand gegen das System geleistet. Wir fordern einen zentralen Gedenkort für die Opfer des Kommunismus, um eine Leerstelle in unserer Erinnerungslandschaft zu schließen.

Leider müssen wir in diesen Tagen immer wieder unmissverständlich bekräftigen: Die DDR war ein Unrechtsstaat - die DDR war ein Willkürstaat, eine Diktatur, in der unermessliches Unrecht geschehen ist. Eine Verharmlosung hilft den Menschen nicht, sondern schürt antidemokratische Tendenzen.

