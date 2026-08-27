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UFA Filmnächte in Berlin: Film ab für Stummfilmklassiker aus dem frühen Hollywood

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Gütersloh (ots)

Ausverkaufter Auftakt der UFA Filmnächte 2026 mit Oscar Wilde Verfilmung "Lady Windermere's Fan" von Ernst Lubitsch

Bertelsmann empfängt mehr als 300 Gäste aus Gesellschaft und Kultur beim Empfang in der Bertelsmann-Repräsentanz Unter den Linden 1

Thomas Rabe: "Kulturerbe zu bewahren und sichtbar zu machen ist für Bertelsmann ein zentrales Anliegen. Die UFA Filmnächte stehen genau dafür."

Ernst Lubitschs in Hollywood entstandene Gesellschaftskomödie "Lady Windermere's Fan" ("Lady Windermeres Fächer") sorgte gestern Abend für einen ausverkauften Auftakt der 15. UFA Filmnächte in Berlin. Ca. 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten im Kolonnadenhof der Museumsinsel den bereits bei seiner Premiere 1925 hochgelobten Stummfilm. Begleitet wurde die Aufführung vom ausschließlich weiblich besetzten Ensemble "The Roaring Dames" unter der Leitung von Luiza Labouriau mit einer Neukomposition von Tobias Schwencke.

Bevor die Filmvorführung auf der Museumsinsel begann, begrüßte Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, rund 300 Gäste auf der Dachterrasse der Bertelsmann-Repräsentanz Unter den Linden 1. Er sagte: "Kulturerbe zu bewahren, Geschichte sichtbar und sie einem breiten Publikum zugänglich zu machen, ist für Bertelsmann ein zentrales Anliegen. Die UFA Filmnächte stehen genau dafür - und entwickeln sich zugleich jedes Jahr weiter. In diesem Jahr richten wir den Blick erstmals nach Hollywood und zeigen drei Meisterwerke deutscher Regisseure, die in den 1920er-Jahren in die USA gingen und dort große künstlerische und kommerzielle Erfolge feierten."

Zahlreiche prominente Schauspieler:innen, Kulturschaffende und Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft waren zum sommerlichen Empfang gekommen. Neben der diesjährigen Patin der UFA Filmnächte, die Choreografin, Tänzerin und Schauspielerin Nikeata Thompson, folgten unter anderem die Schauspielerinnen und Schauspieler Katja Riemann, Sönke Möhring, Inka Friedrich, Gisa Flake, Knud Riepen, Jeanette Hain, Jaeckie Schwarz, Dominic Raacke, Maximilian von Pufendorf, Adriana Altaras, Suri Abbassi, Ercan Durmaz, Tom Keune, Shaolyn Fernandez, Saro Emirze, Carlotta Bähre, Daniel Steiner, Marc Dumitru und Anton Dreger sowie die Juristen und TV-Schauspieler Ingo Lenßen und Lennart Hartmann der Einladung zum Eröffnungsempfang. Außerdem kamen Prof. Dr. Marion Ackermann, Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Künstlerin Christiane Kubisch, die Intendantin des Gorki Theaters Çagla Ilk, der Intendant der Deutschen Oper Dr. Aviel Cahn, die ARD-Generalsekretärin Dr. Susanne Pfab und Filmproduzent Wolf Bauer zur Eröffnung der UFA Filmnächte 2026.

Bildmaterial vom gestrigen Abend finden Sie unter www.bertelsmann.de/ufafilmnaechte.

Heute gehen die UFA Filmnächte mit Paul Lenis "The Cat and the Canary" ("Spuk im Schloss") aus dem Jahr 1927 weiter. Der Film wurde in den legendären Universal Studios des deutsch-jüdischen Hollywood-Pioniers Carl Laemmle gedreht. Es spielt das Ensemble Spooky Tune mit Carolina Eyck am Theremin unter der Leitung von George Morton eine Komposition von Neil Brand, entstanden im Auftrag von Photoplay Productions für CHANNEL 4.

Die UFA Filmnächte schließen morgen mit "Sunrise" ("Sonnenaufgang") aus dem Jahr 1927, Friedrich Wilhelm Murnaus Hollywood-Debüt und sein bis heute unbestrittenes Meisterwerk. Das Melodram nach einer Novelle von Hermann Sudermann gewann drei Oscars. Es spielen Ekkehard Wölk & The Silent Light Orchestra.

Für heute Abend können noch wenige Tickets an der Abendkasse erworben werden - die Vorstellung von "Sunrise" ist ausverkauft.

Das Programm der UFA Filmnächte 2026 im Überblick:

Mittwoch, 26. August 2026, Filmbeginn: 21:00 Uhr

"Lady Windermere's Fan" ("Lady Windermeres Fächer", 1925)

Regie: Ernst Lubitsch (nach Oscar Wilde)

Mit Irene Rich, May McAvoy, Bert Lytel

Produktion: Warner Bros.

Länge: 82 Min.

Musik: Premiere einer Neukomposition von Tobias Schwencke. Es spielen The Roaring

Dames unter der Leitung von Luiza Labouriau

Donnerstag, 27. August 2026, Filmbeginn: 21:00 Uhr

"The Cat and the Canary" ("Spuk im Schloss", 1927)

Regie: Paul Leni

Mit Laura La Plante, Creighton Hale, Tully Marshall

Produktion: Universal Pictures

Länge: 108 Min.

Musik: Das Ensemble Spooky Tune unter Leitung von George Morton und mit Carolina Eyck am Theremin spielt eine Komposition von Neil Brand

Freitag, 28. August 2026, Filmbeginn: 21:00 Uhr

"Sunrise"("Sonnenaufgang", 1927)

Regie: Friedrich Wilhelm Murnau

Mit George O'Brien, Janet Gaynor, Margaret Livingston

Produktion: Fox Film Corporation

Länge: 106 Min.

Musik: Ekkehard Wölk & The Silent Light Orchestra

Die UFA Filmnächte werden präsentiert von Bertelsmann in Kooperation mit der UFA. Partner sind die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sowie Velomax. Ströer, Yorck-Kinogruppe, radio3 und Maz&Movie sind Medienpartner.

Als kreatives Inhalte-Unternehmen mit über 190-jähriger Geschichte engagiert sich Bertelsmann auf verschiedenen Ebenen kulturell - national wie international. Im Fokus der "Culture@Bertelsmann"-Aktivitäten stehen die Unterstützung der kulturellen Vielfalt und der Erhalt bedeutender Kulturgüter. Bertelsmann richtet seit vielen Jahren das erfolgreiche Stummfilmfestival UFA Filmnächte in Berlin aus und trat dabei wiederholt auch als Hauptsponsor bei der digitalen Restaurierung bedeutender Stummfilme auf. Zum Konzern gehört zudem das Mailänder Archivio Storico Ricordi, das eine Fülle einzigartiger Zeugnisse aus 200 Jahren italienischer Operngeschichte beherbergt. Bertelsmann bereitet den Archiv-Bestand nach modernsten Standards auf und stellt tausende Dokumente, Bühnenbild- und Kostümentwürfe, Libretti und Geschäftskorrespondenz frei zugänglich online. Mit dem Literaturformat "Das Blaue Sofa" bereitet Bertelsmann seit über 20 Jahren Autorinnen und Autoren eine prominente Bühne für ihre jüngsten Werke. Mit der "Culture@Bertelsmann"-Initiative wird Kultur einem breiten Publikum zugänglich gemacht.

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