Das Blaue Sofa: Zahlreiche Veranstaltungen im Herbst 2024

Dana Grigorcea, Marco Balzano, Melanie Raabe u.a.: 15 Autor:innen aus Literatur, Kultur und Wissenschaft stellen ihre aktuellen Bücher vor

Karin Schlautmann: "Das Blaue Sofa ist als Teil der Culture@Bertelsmann-Aktivitäten fester Bestandteil des kulturellen Engagements von Bertelsmann"

Neue Kooperation: Das Blaue Sofa erstmals im Rahmen der Jüdischen Kulturtage Berlin

Seit 24 Jahren bietet das Blaue Sofa eine Bühne für Persönlichkeiten aus Literatur, Kultur, Politik und Gesellschaft, auf der sie ihre neuesten Bücher mit einem breiten Publikum teilen können. Im Herbst 2024 präsentiert das renommierte Autor:innenforum eine Vielzahl von Veranstaltungen in Frankfurt, Berlin, Gütersloh und Luxemburg sowohl an bewährten als auch an neuen Veranstaltungsorten. Erstmals findet das Blaue Sofa auch im Rahmen des Literaturprogramms der Jüdischen Kulturtage Berlin statt.

Karin Schlautmann, Leiterin der Bertelsmann Unternehmenskommunikation, sagt: "Bücher sind seit fast 200 Jahren in der Unternehmens-DNA von Bertelsmann verankert: 1835 als kleiner Verlag gegründet, fühlt Bertelsmann sich seinen Autorinnen und Autoren seitdem verbunden - heute bei Penguin Random House, der größten Buchverlagsgruppe der Welt. Das Blaue Sofa ist als Teil der Culture@Bertelsmann-Aktivitäten fester Bestandteil des kulturellen Engagements von Bertelsmann, das sich darüber hinaus auf Ausstellungen, Konzerte und den Einsatz für den Erhalt des europäischen Kulturerbes erstreckt. Bertelsmann positioniert sich so als ein Unternehmen, das sich dem Wert und dem Schutz kreativer Inhalte verpflichtet fühlt."

Die Herbst-Veranstaltungen im Überblick:

Willkommen Italien! - Das Blaue Sofa begrüßt den Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2024

Donnerstag, 12. September, 19.00 Uhr

Bertelsmann Repräsentanz, Unter den Linden 1, 10117 Berlin

Die Bertelsmann-Repräsentanz heißt das Ehrengastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse - Italien - willkommen in Berlin. Nach einem kurzen Ausblick auf das Programm stellen die italienischen Autor:innen Viola Ardone ("Was wissen sie vom Freisein", C.Bertelsmann), Marco Balzano ("Café Royal", Diogenes) und Igiaba Scego ("Kassandra in Mogadischu", S.Fischer) ihre aktuellen Bücher vor. Die Moderation übernehmen Ariane Binder und Thomas Böhm.

Die Veranstaltung wird gemeinsam mit der Frankfurter Buchmesse und dem Italienischen Verlegerverband sowie mit freundlicher Unterstützung der Italienischen Botschaft Berlin gestaltet.

Das Blaue Sofa bei den Jüdischen Kulturtagen Berlin 2024 - Neue Stimmen, starke Geschichten, einzigartige Literatur

Dienstag, 17. September, 19.00 Uhr

Literaturzelt auf dem Bebelplatz, Unter den Linden, 10117 Berlin

Erstmals findet das Blaue Sofa im Rahmen des Literaturprogramms der Jüdischen Kulturtage Berlin statt. Zu Gast sind Stephan Abarbanell ("Paula oder Die sieben Farben der Freiheit", Blessing), Hannah Brinkmann (Wie geht es dir - Zeichner:innen gegen Antisemitismus, Hass und Rassismus", Sara Klatt ("Das Land, das ich dir zeigen will", Penguin), Lana Lux ("Geordnete Verhältnisse", Hanser Berlin) und Marko Martin ("Und es geschieht jetzt - Jüdisches Leben nach dem 7. Oktober", Tropen). Moderiert werden die Gespräche von Christine Watty und Marie-Christine Knop.

Die Jüdischen Kulturtage finden 2024 von 12. bis 22. September statt, gestaltet von der Jüdischen Gemeinde Berlin.

Das Blaue Sofa mit Dana Grigorcea - Bertelsmanns Literaturforum zum dritten Mal im Luxemburger Institut Pierre Werner

Montag, 14. Oktober 2024, 19.00 Uhr

Institut Pierre Werner, 28 rue Münster, 2160 Luxemburg

Die rumänisch-schweizerische Autorin Dana Grigorcea, ausgezeichnet mit dem Schweizer Literaturpreis und Trägerin des rumnänischen Kulturverdienstordens, ist zu Gast auf dem Blauen Sofa im Luxemburger Institut Pierre Werner. Sie stellt ihren neuen Roman "Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen" (Penguin Verlag) vor. Moderiert wird das Gespräch vom Luxemburger Autor und Literaturkritiker Samuel Hamen.

Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Institut Pierre Werner organisiert.

Das Blaue Sofa eröffnet OPEN BOOKS - Hochkarätige Autor:innen beim Start des Frankfurter Lesefests

Dienstag, 15. Oktober 2024, 20.00 Uhr

Deutsche Nationalbibliothek Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main

Am 15. Oktober wird OPEN BOOKS, das Lesefest zur Frankfurter Buchmesse, mit dem Blauen Sofa eröffnet. Zu Gast sind der:die am Vortag ausgezeichnete Träger:in des Deutschen Buchpreis 2024, die Autor:innen Anna Katharina Hahn ("Der Chor", Suhrkamp) und Christoph Peters ("Innerstädtischer Tod", Luchterhand) sowie der Archäologe Harald Meller und der Historiker und Literaturwissenschaftler Kai Michel ("Die Evolution der Gewalt", dtv).

Das Blaue Sofa in Frankfurt am Main wird von Bertelsmann gemeinsam mit dem Kulturamt Frankfurt am Main und der Deutschen Nationalbibliothek veranstaltet.

Das Blaue Sofa mit Melanie Raabe - Die Bestseller-Autorin stellt im Theater Gütersloh ihren neuen Roman vor

Dienstag, 19. November 2024, 19.30 Uhr

Theater Gütersloh, Hans-Werner-Henze-Platz 1, 33330 Gütersloh

Die vielfach ausgezeichnete Autorin Melanie Raabe stellt auf dem Blauen Sofa im Theater Gütersloh ihren neuen Roman "Der längste Schlaf" (btb) vor, der am 18. September 2024 erscheint. Ihre Romane landen regelmäßig auf den Bestseller-Listen und wurden bereits in 22 Sprachen übersetzt. Ihr Thriller "Der Schatten" wurde für ZDFneo verfilmt.

Das Blaue Sofa in Gütersloh wird von Bertelsmann im Rahmen des Kultursponsorings in der Stadt ermöglicht. Veranstalter ist das Theater Gütersloh.

Weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen finden Sie hier.

Über das Blaue Sofa

Das Blaue Sofa gehört zu den langlebigsten und erfolgreichsten Literaturformaten im deutschsprachigen Raum. Seit der Gründung im Jahr 2000 nahmen mehr als 3.100 Autor:innen hier Platz, um auf den Buchmessen und darüber hinaus ihre neuen Bücher vorzustellen. Das Format wurde in den vergangenen Jahren von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat gemeinsam gestaltet; seit 2023 führt Bertelsmann Das Blaue Sofa mit einem neuen Konzept in Alleinverantwortung weiter. Zu den prominentesten Gästen zählten bisher die Nobelpreisträger:innen Swetlana Alexijewitsch, Michail Gorbatschow, Günter Grass, Abdulrazak Gurnah, Herta Müller, Christiane Nüsslein-Volhard, Orhan Pamuk, Joseph Stiglitz, Olga Tokarczuk, Mario Vargas Llosa und Mo Yan.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 80.000 Mitarbeitenden, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.

