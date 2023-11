Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann beruft Carsten Coesfeld in den Vorstand

Gütersloh (ots)

Berufung durch den Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Januar 2024

Coesfeld seit Juni 2022 CEO von Bertelsmann Investments

Verantwortung im Vorstand auch für Finanzdienstleister Riverty

Carsten Coesfeld zieht in den Bertelsmann-Vorstand ein. Der Aufsichtsrat des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens hat den CEO des Unternehmensbereichs Bertelsmann Investments (BI) in seiner heutigen Sitzung mit Wirkung zum 1. Januar 2024 in den Konzernvorstand berufen. Dort wird Coesfeld das neue Vorstandsressort Investments und Financial Solutions verantworten.

Christoph Mohn, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Bertelsmann, sagt: "Ich gratuliere Carsten Coesfeld zu seiner Berufung in den Bertelsmann-Vorstand. In seinen vielfältigen Führungsaufgaben hat er Geschäfte in unseren drei Säulen Medien, Dienstleistungen und Bildung vorangetrieben. Als CEO von Bertelsmann Investments trägt er mit dem weltweiten Fondsnetzwerk und Bertelsmann Next zur Weiterentwicklung der Geschäfte und der Gestalt von Bertelsmann bei. Als Mitglied des Vorstands wird er den Konzern in Zukunft ganzheitlich mitentwickeln. Für diese Aufgabe wünsche ich Carsten Coesfeld viel Erfolg."

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärt: "Ich heiße Carsten Coesfeld herzlich im Bertelsmann-Vorstand willkommen. Auf die künftig noch engere Zusammenarbeit mit ihm freue ich mich genauso wie auf die Impulse, die er der Vorstandsarbeit geben wird. Er kennt Bertelsmann in seinen vielen Facetten, hat mehrere Geschäfte zu Wachstum und Profitabilität geführt und stellt bei Bertelsmann Investments wichtige Weichen für die Zukunft des Unternehmens."

Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments und designierter Bertelsmann-Vorstand, sagt: "Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen, das er mir mit der Berufung in den Bertelsmann-Vorstand entgegengebracht hat. Ich freue mich auf die Chance, Bertelsmann gesamthaft mitzugestalten und Neugeschäfte unternehmerisch aufzubauen. Mein besonderer Dank gilt Thomas Rabe für seine Unterstützung."

Carsten Coesfeld wurde am 1. Juni 2022 CEO von Bertelsmann Investments (BI). Gleichzeitig zog er in das Group Management Committee (GMC) von Bertelsmann ein. Coesfeld hat BI eine langfristig tragfähige Struktur gegeben und initiierte das Wachstumsprogramm Bertelsmann Next. So wurde das Segment Digital Health durch Beteiligungen an Unternehmen wie dem KI-Startup QuantHealth, Patient 21, Paytient sowie die Partnerschaft mit General Catalyst und Pitango aufgebaut. Durch die Übernahme von Studyflix beschleunigte er den Ausbau des HR-Tech Unternehmens Embrace. Mithilfe des globalen Fondsnetzwerks investierte BI unter Coesfelds Führung in den USA und Europa sowie in Indien, China und Südostasien in Start-ups wie Stori, Keep oder Eruditus. Durch Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,7 Milliarden Euro in über 400 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält aktuell 370 aktive Beteiligungen weltweit. Im April 2023 wurde Carsten Coesfeld zudem in das Board of Directors der RTL Group bestellt.

2020 war Coesfeld zum CEO des Londoner Traditionsverlags DK berufen worden. Er stärkte das verlegerische Profil und richtete DK konsequent auf den Online-Vertrieb aus, was zu einem nachhaltigen Profitabilitätssprung und Wachstum führte. Anfang 2016 war Coesfeld zum Geschäftsführer bei Arvato Supply Chain Solutions ernannt worden. Gemeinsam mit seinem Team transformierte er das Telecommunications-Geschäft des internationalen Dienstleisters, indem er nachhaltige Partnerschaften mit wachstumsstarken Tech-Unternehmen aufbaute. Zuvor hatte er bei Arvato Financial Solutions (heute Riverty) das Abrechnungsgeschäft für Krankenhäuser neu aufgebaut und war als Mitglied der Geschäftsleitung von BFS Health Finance tätig.

Begonnen hatte Coesfeld seine Laufbahn bei Bertelsmann 2011 als Assistent des CEO. Seine berufliche Karriere gestartet hatte er 2009 im Private Equity Fonds von Goldman Sachs in London. Carsten Coesfeld schloss sein BWL-Studium mit dem Bachelor an der WHU Otto Beisheim School of Management und dem Master an der London School of Economics ab.

Coesfeld ist verheiratet und hat eine Tochter.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit 85.000 Mitarbeitenden, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.

