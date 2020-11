Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann wächst im 3. Quartal 2020 wieder und legt organisch um 1,6 Prozent zu

GüterslohGütersloh (ots)

- Konzern stemmt sich erfolgreich gegen wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie - Breite Aufstellung und hoher Anteil digitaler Geschäftsmodelle wirken sich positiv aus - Penguin Random House, BMG und Arvato wachsen organisch - Erholung in den Werbemärkten - Zuversicht für das 4. Quartal

Bertelsmann ist im dritten Quartal 2020 wieder leicht organisch gewachsen und hat damit seine Geschäfte in der Corona-Pandemie weiter stabilisiert. Der Umsatzrückgang im bisherigen Jahresverlauf konnte dadurch deutlich verlangsamt werden. Der Konzern profitiert unverändert von einer breiten Aufstellung seines Unternehmensportfolios und dem hohen Anteil digitaler Geschäftsmodelle. Besonders robust zeigten sich erneut die Buchverlage, das Musikgeschäft, die Arvato-Dienstleistungsgeschäfte und das Bildungsgeschäft. Auch die Werbemärkte erholten sich im dritten Quartal.

Der Umsatz von Bertelsmann gab in der Zeit von Januar bis September um 6,3 Prozent auf 12,0 Mrd. Euro (VJ: 12,8 Mrd. Euro) nach. Bereinigt um Portfolio- und Wechselkurseffekte lag der Umsatzrückgang bei 4,8 Prozent. Zum Halbjahr 2020 hatte der Umsatzrückgang noch 8,9 Prozent betragen (organisch 7,9 Prozent). Im dritten Quartal verzeichnete das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 1,6 Prozent.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Die wirtschaftlichen Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie sind weiterhin spürbar. Doch ist es uns gelungen, die Geschäfte von Bertelsmann weiter zu festigen. Die Zahlen im dritten Quartal zeigen einen deutlichen Aufwärtstrend und stimmen uns zuversichtlich für das wichtige vierte Quartal."

Highlights aus den Divisionen:

Die RTL Group verzeichnete für ihre Streaming-Dienste (die Bezahlangebote von TV Now in Deutschland und Videoland in den Niederlanden) 1,79 Millionen zahlende Abonnenten, ein Plus von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Streaming-Umsatz von TV Now und Videoland ist um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen.

Penguin Random House kündigte die Veröffentlichung des ersten Teils der Memoiren von Barack Obama für den 17. November 2020 an. Darüber hinaus platzierte die Buchverlagsgruppe in neun Monaten des Jahres 2020 zahlreiche Top-Titel in den Bestsellerlisten der New York Times, darunter "Where the Crawdads Sing" von Delia Owens; "Untamed" von Glennon Doyle; "How To Be An Antiracist" von Ibram X. Kendi und "Caste" von Isabel Wilkerson.

Gruner + Jahr setzte seine Podcast-Offensive fort, etwa mit dem Capital-Podcast "Meine erste Million" sowie den Stern-Podcasts "Die Boss - Macht ist weiblich" und "Vater. Tochter. Weltgeschehen". Im Rahmen der Nachhaltigkeitswochen der Bertelsmann Content Alliance machten 21 G+J-Marken in Print-, Online- und Podcast-Angeboten unter dem Motto "Packen wir's an" auf nachhaltige und bewusste Ernährung aufmerksam.

BMG-Künstlerinnen und -Künstler sowie Songwriter, darunter Juice WRLD, KSI, Conkarah, LP, Blanco Brown, Black Sabbath, Lewis Capaldi, Caroline Ailin und Kontra K, verzeichneten bedeutende Verkaufserfolge. BMG ging mit dem französischen Fußballerstligisten Olympique de Marseille eine strategische Partnerschaft ein, die auch den Launch von OM Records beinhaltet, eines Labels für Hip-Hop, Rap und R&B.

Arvato Supply Chain Solutions verbucht eine unverändert hohe Nachfrage nach Dienstleistungen insbesondere im Bereich E-Commerce, Arvato Financial Solutions launcht unter der Marke Paigo eine Plattform für verbraucherorientiertes Forderungsmanagement und die IT-Experten von Arvato Systems haben die Geschäftsaktivitäten in den Zukunftsfeldern Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud Computing erfolgreich ausgebaut.

Die Bertelsmann Printing Group stemmte sich mit der Einführung des Strategieprojekts "Modernisierung Mohn Media" sowie weiteren Initiativen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit erfolgreich gegen die herausfordernde Situation auf dem Druckmarkt, die sich im Zuge der Corona-Pandemie weiter zugespitzt hat.

Die Bertelsmann Education Group verzeichnete insgesamt eine gestiegene Nachfrage nach Online-Learning-Angeboten. Darüber hinaus setzte die Gruppe gemeinsam mit Bertelsmann die digitale Weiterbildungskampagne #50000 Chancen fort, mit der sie dem Fachkräftemangel im IT-Bereich entgegenwirken wollen. Erneut bewarben sich Zehntausende Menschen aus insgesamt 180 Ländern für Stipendien in den Bereichen Cloud, Data und Künstliche Intelligenz.

Bertelsmann Investments hielt über seine internationalen Fondsstrukturen zu Ende September 244 Beteiligungen an jungen Unternehmen und Fonds. Im Berichtszeitraum führten die Fonds 46 Neu- und Folgeinvestitionen durch, darüber hinaus konnten acht Exits realisiert werden.

Bernd Hirsch, Finanzvorstand von Bertelsmann, ergänzte: "Vor dem Hintergrund unserer aktiven Corona-Gegensteuerung sowie der Aussicht auf ein starkes Schlussquartal können wir zunehmend optimistischer auf das Ergebnis für das Gesamtjahr 2020 schauen."

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 126.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 18,0 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.

Pressekontakt:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Andreas Grafemeyer

Leiter Medien- und Wirtschaftsinformation

Tel.: +49 5241 80-2466

andreas.grafemeyer@bertelsmann.de

Original-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell