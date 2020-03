Foxit Europe GmbH

Produktiv auch während der Covid-19-Krise: Foxit Software stellt Online-Software zur PDF-Bearbeitung kostenlos für Unternehmen und Einzelpersonen zur Verfügung

Mit dieser Aktion unterstützt Foxit Unternehmen dabei, ihre Geschäfte auch während der globalen Pandemie aufrechtzuerhalten und die Mitarbeiter weiter zu beschäftigen

Foxit Software, ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen cloudbasierten PDF Editor PhantomPDF Online bis zum 30. September 2020 kostenlos bereitstellt. Mit dieser Entscheidung will Foxit Unternehmen und Institutionen dabei helfen, während der Corona-Krise produktiv zu bleiben. So können sie den Anforderungen, die das Arbeiten von zuhause aus für ihre Mitarbeiter, aber auch für Studenten und Schüler mit sich bringt, besser gerecht werden.

Organisationen stehen vor der Herausforderung, angesichts der Bedrohung durch die Pandemie ihren Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und Mitarbeiter weiterhin sinnvoll zu beschäftigen. Hier will Foxit mit dieser einmaligen Aktion unterstützen. Foxits preisgekrönte, funktionsreiche Lösung PhantomPDF Online ermöglicht es Benutzern, PDF-Dokumente von überall aus zu öffnen, zu bearbeiten und zu verändern.

"Foxit Software möchte während dieser schwierigen Zeit einen Beitrag leisten und helfen", sagt Phil Lee, Präsident der End User Productivity Business Unit. "Wenn es Mitarbeitern nicht möglich ist, ins Büro zu kommen, wenn Teams nicht zu Kunden reisen, oder wenn Studenten und Schüler nicht vor Ort am Unterricht teilnehmen können, bietet Foxit PhantomPDF Online eine Lösung, die ihnen hilft, produktiv zu bleiben."

Der browserbasierte PDF Editor PhantomPDF Online funktioniert auf Windows, Mac, Linux, Chromebook und Mobilgeräten und kann über die folgende URL genutzt werden: https://pdfonline.foxitsoftware.com/.

Neben zahlreichen weiteren Funktionen können Nutzer mit PhantomPDF Online:

- PDF-Dateien erstellen und bearbeiten - PDFs im Office-Format speichern - PDF-Dateien komprimieren - Mehrere PDF-Dateien zusammenfügen - PDFs schwärzen, schützen und signieren - PDFs auf lokalen Laufwerken oder in Cloud-Speicherdiensten speichern

Foxit Software hat mehr als 560 Millionen Anwender und 100.000 Kunden in mehr als 200 Ländern und unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt.

"Hier bei Foxit Software verfolgen wir sehr aufmerksam die gesundheitliche Notsituation, die das Coronavirus ausgelöst hat und von der Millionen Menschen auf der ganzen Welt betroffen sind", sagt Lee. "Wir stehen in ständigem Kontakt mit unseren Mitarbeitern in den von der Epidemie betroffenen Regionen sowie mit unseren Kunden in diesen Gebieten und bieten Unterstützung auf jede uns mögliche Weise. Wir von Foxit möchten alles in unserer Macht Stehende tun, um die vom Ausbruch des Coronavirus Betroffenen durch unsere zuverlässige Technologie, den erweiterten Zugang und den agilen Kundenservice zu unterstützen."

Über Foxit Software

Foxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Foxit ist auf die Bedürfnisse drei unterschiedlicher Markt-Segmente spezialisiert. Für die Endnutzer Produktivität stellt Foxit benutzerfreundliche Desktop-Software, mobile Apps und Cloud-Services bereit, mit deren Hilfe Wissensarbeiter ihre Produktivität noch weiter steigern können. ConnectedPDF ist eine Spitzentechnologie, die Dokumentenverwaltung, eine vernetzte Überprüfung und eine einfache sowie sichere Zusammenarbeit an PDF-Dateien gewährleistet. Die Entwicklerlösungen von Foxit ermöglichen Entwicklern, die leistungsstarke PDF-Technologie in ihre Anwendungen zu integrieren. Im Bereich Enterprise Automation bietet Foxit Lösungen für Server-Software für die hochvolumige PDF-Dokumentenverwaltung und Datenerfassung.

Mehr als 560 Millionen Anwender sowie mehr als 100.000 Kunden in mehr als 200 Ländern haben Foxits Produkte im Einsatz. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte https://www.foxitsoftware.com/de/.

