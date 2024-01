Kabel Eins

Zweikampf mit Herz und Geschmack: Kabel Eins zeigt "Rosin vs. Kumptner - Das Duell" am Donnerstag, 20:15 Uhr

Unterföhring (ots)

"Die Branche meines Lebens, die Gastronomie, befindet sich in einer beängstigenden Situation", stellt Sternekoch Frank Rosin mit Sorge fest. Sein Wiener Kollege Alexander Kumptner sagt: "Ich bin ein Vollblut-Gastronom, und natürlich blutet mir das Herz, wenn die Gastronomie nicht mehr so lebt wie früher."

In "Rosin vs. Kumptner - Das Duell" werden die Köche gleichzeitig zu knallharten Widersachern und Helfern in der Not. Als Coaches wollen sie zwei Gastronomen unter die Arme greifen - am Donnerstag, 25. Januar, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

"Frank Rosin, jetzt mache ich dich fertig", stichelt Alexander Kumptner. Frank Rosin kontert: "Totgesagte leben länger - und ich, ich lebe am längsten." Die beiden Spitzenköche suchen für das leerstehende Ladenrestaurant "Kultbahnhof" einen neuen Betreiber - unabhängig voneinander. Sie wählen jeweils einen Schützling aus, den sie durch gezieltes Coaching zum neuen Chef machen wollen. Ein Duell mit Herz. Die beiden Spitzenköche treten zwar gegeneinander an, verfolgen jedoch ein gemeinsames Ziel: das Überleben der Gastrobranche sicherzustellen. Welcher Coach führt seinen Kandidaten erfolgreich durch die Herausforderungen des Restaurantbetriebs? Wer kann Gäste und Verpächter mit seinem kulinarischen Angebot überzeugen? Und welcher der beiden Anwärter zeigt das Potenzial zum erfolgreichen Gastronomen?

Entwickelt und produziert wurde das neue Format von der RedSeven Entertainment GmbH.

"Rosin vs. Kumptner - Das Duell": einmalig am Donnerstag, 25. Januar 2024, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn

