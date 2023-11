Kabel Eins

Die Reimanns wollen sich ihren nächsten Traum erfüllen - ab Sonntag bei Kabel Eins und auf Joyn

Unterföhring (ots)

Nach dem Mega-Pool ist vor dem Super-Camper. In der neuen Staffel von "Willkommen bei den Reimanns" wollen sich Deutschlands bekannteste Auswanderer einen weiteren Traum erfüllen: ein eigenes Wohnmobil. Aber Konny wäre nicht Konny, wenn er einfach einen fahrbaren Untersatz im Laden kaufen würde. Er will einen alten Schulbus umbauen und daraus das Zuhause auf vier Rädern für seine Manu basteln. Die Suche nach einem geeigneten Bus gestaltet sich allerdings schwieriger als gedacht... Außerdem bei den Reimanns: Weil der nächste Tropensturm Bäume auf "Konny Island III" fallen lassen könnte, muss der Hausherr 20 Meter hohe (!) Bäume fällen. Beim Besuch in Texas fällt Konny fast vom Glauben ab. Sein Sohn Jason hat keinen Grill. Ein Reimann ohne Grill? Das geht gar nicht! Kabel Eins zeigt die neue Staffel mit den Kult-Auswanderern ab Sonntag, 19. November, um 20:15 Uhr. Auf Joyn gibt es bereits kurz nach dem Ende einer Folge schon die darauffolgende Episode exklusiv vorab zu sehen. Ibiza, Gran Canaria, Los Angeles - "Zwischen Meer und Maloche" begleitet deutsche Auswanderer bei ihren Herausforderungen im Urlaubsparadies. Sie arbeiten hart, um sich ihren Traum zu erfüllen: Dort leben, wo andere Urlaub machen. Aber ist Arbeiten im Ferienparadies wirklich so erstrebenswert? Das neue Vorabend-Format läuft vor den Reimanns ab 19. November um 18:10 Uhr bei Kabel Eins. Ab Sonntag, 19. November, bei Kabel Eins und auf Joyn: 18:10 Uhr "Zwischen Meer und Maloche" 20:15 Uhr "Willkommen bei den Reimanns"

