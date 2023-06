Kabel Eins

Überragend! 8,7 Prozent Marktanteil für Peter Giesel und "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" bei Kabel Eins

Unterföhring (ots)

Achtung Quote! "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" mit dem Scam-Experten Peter Giesel holte am Donnerstagabend in der Prime Time bei Kabel Eins fantastische 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - und damit die beste Quote seit Juli 2021!

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 23.06.2023 (vorläufig gewichtet)

