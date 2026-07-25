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"Mental am Limit – Europas Wege aus der Krise" jetzt im ZDF streamen

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Mainz (ots)

Wie steht es um die mentale Gesundheit der Menschen in Europa? Die dreiteilige Reportage-Serie "Mental am Limit – Europas Wege aus der Krise" begibt sich vom finnischen Helsinki bis ins französische Baskenland auf die Suche nach hilfreichen Auswegen aus belastenden Alltagssituationen und psychischen Erkrankungen – zu sehen ab Samstag, 25. Juli 2026, im ZDF-Streaming-Portal sowie in der Woche von Montag, 27. Juli, bis Freitag, 31. Juli 2026, jeweils ab 16.00 Uhr in Kurzbeiträgen in "heute – in Europa" im ZDF.

In ganz Europa kämpfen Menschen mit ihrer mentalen Gesundheit. Hilfe ist für Betroffene nicht immer ohne Weiteres greifbar. Doch es gibt Ansätze, die ihnen helfen sollen – sie reichen von kleinen Lösungen für die Sorgen des Alltags über Änderungen im staatlichen Gesundheitssystem, um Betroffenen schwerer psychischer Erkrankungen zu helfen. Chris Hatfield aus London begegnet den Ängsten und Unsicherheiten des Alltags damit, dass er Läufe organisiert, in denen es nicht um Bestzeiten, sondern um mentale Gesundheit geht. Auf Surftherapie setzt dagegen Stéphanie im französischen Baskenland, die so ihre Depression bekämpft. Noch ist diese Therapieform in Frankreich nicht offiziell anerkannt, doch in den Wellen gewinnen die Teilnehmerinnen Selbstvertrauen, um mit Krisen besser umgehen zu können.

Anlaufstellen ohne Hürden in Niederlande, Finnland und Tschechien

Die Doku-Reihe beleuchtet zudem einen Peer-to-Peer-Support in den Niederlanden, bei dem junge Menschen, die oft selbst schon mentale Probleme hatten, anderen zuhören, die aktuell Hilfe brauchen. In zwölf niederländischen Städten gibt es diese Anlaufstellen, die sich an 12- bis 25-Jährige richten und leicht erreichbar sind, da sie kostenfrei sowie ohne Termin oder Warteliste organisiert sind. Das Filmteam berichtet zudem, wie in Helsinki aus Finnlands erster Psychiatrie ein Zentrum für Wohlbefinden wurde – ein Ort, der offen für alle ist und ein Mental-Health-Museum ebenso bietet wie Co-Working-Space für Künstler, Therapeuten und Kleinunternehmer. Die "heute – in Europa"-Doku führt auch ins Zentrum für psychische Gesundheit im tschechischen Ostrava, einer Anlaufstelle für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. Dort werden Betroffene multidisziplinär und meist ambulant betreut – mit einem Team aus Psychologen, Sozialarbeitern, Psychiatern und Pflegekräften.

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