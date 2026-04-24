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Sonntag, 3. Mai 2026, 18.35 Uhr

Terra X: Entfesselungskünstler Houdini - Spiel mit dem Tod

Mainz (ots)

Bitte Programmtext beachten! Sonntag, 3. Mai 2026, 18.35 Uhr Terra X Entfesselungskünstler Houdini - Spiel mit dem Tod Harry Houdini ist der wohl berühmteste Magier aller Zeiten – bis heute. Er sprengt Ketten, bezwingt Gefängnisse und fordert den Tod immer wieder heraus. Was die Augen sehen und die Ohren hören, das glaubt der Verstand: Harry Houdini ist bekannt für seine täuschend echten Tricks. Er macht sich einen Namen, weil er mit dem Tod spielt und das scheinbar Unmögliche möglich macht. Dafür trainiert er wie ein Athlet, kann seinen Körper bis an die Grenzen belasten und überlässt nichts dem Zufall. Er macht den Nervenkitzel zur Kunstform. Dabei will seine ersten Auftritte kaum jemand sehen. Doch dann wird er plötzlich über Nacht zum Weltstar und hinterlässt uns ein Geheimnis. Wie ist es Houdini gelungen, ganze Nationen in seinen Bann zu ziehen? Und wie ist der Mann gestorben, der selbst aus wassergefüllten Stahltanks entkam? War es vielleicht Mord?

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