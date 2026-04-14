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Donnerstag, 16. April 2026, 0.45 Uhr
Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer

Mainz (ots)

Donnerstag, 16. April 2026, 0.45 Uhr 
Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer 
Frauenpower: Sind Männer unsere Feinde?

Zwei Menschen in einem Studio – ohne die Möglichkeit, einander aus dem Weg zu gehen: "Keine Talkshow – Eingesperrt mit Jan Fleischhauer" heißt das Gesprächsformat im ZDF.

Immer dabei: Jan Fleischhauer, Kolumnist, Autor und eine streitlustige Stimme im deutschen Journalismus.

Jette Nietzard, Ex-Vorsitzende der Grünen Jugend, will weniger Macht für Männer und meint: "Bitches brauchen Gerechtigkeit". Jan Fleischhauer entgegnet: Starre Täter-Opfer-Schema helfen nicht weiter.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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