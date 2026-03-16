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Wahl in Rheinland-Pfalz live im ZDF

"heute journal" aus Kaiserslautern und "moma vor der Wahl" aus Mainz

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Mainz (ots)

Laut der jüngsten Umfrage des "ZDF-Politbarometers" zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat derzeit die CDU einen leichten Vorsprung vor der SPD – es sieht insgesamt nach einem Wahlabend der knappen Entscheidungen aus. Die ZDF-Live-Berichterstattung zur Wahl in Rheinland-Pfalz startet am Sonntag, 22. März 2026, um 17.40 Uhr. Im ZDF-Wahlstudio in Mainz begleitet ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Wahlabend. In den Tagen zuvor erkundet am Donnerstag, 19. März 2026, das "heute journal" vor Ort in Kaiserslautern die Wahlstimmung in der Pfalz. Zudem ist das "ZDF-Morgenmagazin" am Freitag, 20. März 2026, von 5.30 bis 9.00 Uhr mit "moma vor der Wahl" live aus Mainz auf Sendung.

Bei den zurückliegenden zwei Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz sah es lange so aus, als könnte die CDU die Staatskanzlei nach 1991 zurückerobern. Beide Male entschied die SPD die Wahl für sich. Auch 2026 liegt die CDU in Umfragen seit Monaten vor der regierenden SPD. Und abermals beginnt wenige Wochen vor dem Wahltermin der Vorsprung zu schmelzen. Kann SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer die Aufholjagd gelingen?

ZDF-Wahlstudio gegenüber vom Landtag

Das ZDF sendet am Wahlabend live ab 17.40 Uhr vom Helmut-Kohl-Platz, gleich gegenüber vom Landtag in Mainz. Im ZDF-Wahlstudio bei ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee sind Parteienforscher Karl-Rudolf Korte und "heute journal"-Leiter Stefan Leifert, der gemeinsam mit der Forschungsgruppe Wahlen Zahlen und Analysen liefert. Erste Reaktionen der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten sind im Rahmen der 19.00-Uhr-"heute"-Ausgabe mit Moderator Mitri Sirin zu sehen. Direkt im Anschluss an die "heute"-Sendung geht es ab 19.25 Uhr im ZDF-Wahlstudio weiter. Und nach der zweiten von fünf Landtagswahlen 2026 ist es dann Zeit für eine Diskussion aus Berliner Perspektive, zu der ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann ab 19.35 Uhr ihre Gäste einlädt.

Der Wahlabend im ZDF auch online

Begleitet wird der Wahlabend im ZDF auch online, im Livestream auf zdf.de und in der ZDFheute-App. Dort sind auch jederzeit alle Informationen, Statements von Bundes- und Landespolitikerinnen und Landespolitikern, aktuelle Prognosen und Hochrechnungen abrufbar.

"heute journal" live aus Kaiserslautern

Drei Tage vor der Wahl in Rheinland-Pfalz bietet das "heute journal" in der Ausgabe vom Donnerstag, 19. März 2026, 21.45 Uhr, ein aktuelles "ZDF-Politbarometer Extra" zur Wahl in Rheinland-Pfalz. Zudem kommt ein Teil der Sendung von vor Ort aus Kaiserslautern. Während Anne Gellinek die "heute journal"-Sendung aus Mainz moderiert, meldet sich Dunja Hayali live aus der Stadt am nordwestlichen Rand des Pfälzerwaldes und erkundet, welche Themen die Menschen dort besonders bewegen. Über den Wahlausgang in Rheinland-Pfalz informiert das "heute journal" am Wahlabend 22. März 2026 ab 21.45 Uhr, moderiert von Dunja Hayali.

"moma vor der Wahl" aus der "Glaskuppel" des Staatstheaters in Mainz

Am Freitag, 20. März 2026, stellen sich in "moma vor der Wahl" die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz den Fragen von "ZDF-Morgenmagazin"-Moderator Andreas Wunn – zwischen 5.30 und 9.00 Uhr in der Glaskuppel des Staatstheaters in Mainz. In jeder halben Stunde befragt Andreas Wunn diese Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner: Rebecca Ruppert (Die Linke), Joachim Streit (Freie Wähler), Daniela Schmitt (FDP), Gordon Schnieder (CDU), Jan Bollinger (AfD), Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und Katrin Eder (Bündnis 90/Die Grünen). Als Gesprächspartnerin ist zudem Christel Haas vor Ort, Leiterin des ZDF-Landesstudios Rheinland-Pfalz.

Kontakt

Bei Fragen zu "Wahl 2026" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Pressefotos

Pressefotos zu "Wahl 2026" im ZDF erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

- ZDFheute-Beiträge zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

- Presseinformationen "Wahl 2026" im ZDF

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