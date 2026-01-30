ZDF

"Neo Social Club": Laura Larsson mit neuer Comedy-Show in ZDFneo

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 5. Februar 2026, 22.15 Uhr, startet Laura Larsson mit dem "Neo Social Club" ihre eigene Comedy-Gameshow in ZDFneo – ein wilder Deep Dive in die absurden Seiten des Internets. In jeder der acht Folgen lädt Laura Larsson drei Artists aus Comedy, Medien und Internetkultur ein. Die Gäste batteln sich in spielerischen Runden, reagieren spontan auf Memes, Posts und digitalen Content und zeigen, wie viel Fun der Internetirrsinn sein kann.

"Vor zwei Wochen hab' ich noch allein zu Hause meinen Feed durchgescrollt. Jetzt hab' ich mir dafür die tollsten Gäste eingeladen, damit's mehr Spaß macht. Quasi Gruppentherapie für Leute, die zu viel am Handy hängen", freut sich Laura Larsson auf ihre Show.

Gleich in der ersten Folge begrüßt sie Nilam Farooq, Simon Pearce und Ana Lucía, die sich gemeinsam mit ihr durch Trends, Reels und andere Internet-Kuriositäten spielen. Zum weiteren Line-up des "Neo Social Clubs" gehören: Daniel Donskoy, Marti Fischer, Gisa Flake, Wilson Gonzalez, Lena Kupke, Anissa Loucif, Maraam, Jeannine Michaelsen, Björn von Morgenstern, Mirella Precek, Teresa Reichl, Marie Lina Smyrek, Jasmin Schwiers, Simon Stäblein, Nico Stank, Yorick Thiede, Tutty Tran, Jan van Weyde und Caro Worbs.

Neue Folgen erscheinen mittwochs um 18.00 Uhr vor der TV-Ausstrahlung im ZDF-Streaming-Portal und sind außerdem auf dem ZDF-Comedy-YouTube-Kanal verfügbar. Behind the Scenes, Extra-Takes und Meme-Momente gibt's auf dem Instagram-Kanal des "Neo Social Club".

Der "Neo Social Club" basiert auf den erfolgreichen US-Formaten "@Midnight" und "After Midnight". Laura Larsson bleibt dem Original treu – bringt aber als Host ihren eigenen, modernen Ton ein: direkt, witzig und absolut 2026. Produziert wird die Show von Constantin Entertainment, die Formatrechte liegen bei Paramount Global Content Distribution. Die Redaktion im ZDF haben Isa Ostertag und Nicole Sprenger.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell