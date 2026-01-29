ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 25. Februar 2026, 20.15 Uhr

Aktenzeichen XY... Ungelöst

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Mittwoch, 25. Februar 2026, 20.15 Uhr Aktenzeichen XY... Ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle Auf Heimweg ermordet Eine junge Auszubildende macht sich nach Feierabend auf den Weg zur elterlichen Wohnung. Dort kommt sie nicht an. Am nächsten Tag findet ein Mann ihre Leiche. Raub durch falsche Polizei Ein Mann schläft vor dem Fernseher ein, plötzlich wird er von Lärm geweckt. Zwei Polizisten stürmen herein – erst später wird klar: Das sind Räuber, keine Ordnungshüter. Schockierende Vergewaltigungsserie Ein perfider Unbekannter zwingt junge Frauen und Mädchen zu sexuellen Handlungen. Mithilfe eines Phantombilds fahndet jetzt die Polizei nach dem Serientäter. Party neben Überfall Ein junger Mann zieht in ein Haus und feiert mit seinen Freunden den Einstand. Was er nicht ahnt: Direkt nebenan stehen die Nachbarn Todesängste aus. Banküberfall in 90 Sekunden Ein Unbekannter betritt eine Bankfiliale kurz vor Feierabend. Es sind viele Angestellte anwesend – doch das schreckt den Täter nicht ab. Er zieht ein Messer und fordert Geld.

