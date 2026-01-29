PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmhinweis
Mittwoch, 25. Februar 2026, 20.15 Uhr
Aktenzeichen XY... Ungelöst

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis

Bitte aktualisierten Programmtext beachten:

Mittwoch, 25. Februar 2026, 20.15 Uhr
Aktenzeichen XY... Ungelöst
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe
Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle

Auf Heimweg ermordet

Eine junge Auszubildende macht sich nach Feierabend auf den Weg zur elterlichen Wohnung. Dort kommt sie nicht an. Am nächsten Tag findet ein Mann ihre Leiche.


Raub durch falsche Polizei

Ein Mann schläft vor dem Fernseher ein, plötzlich wird er von Lärm geweckt. Zwei Polizisten stürmen herein – erst später wird klar: Das sind Räuber, keine Ordnungshüter.


Schockierende Vergewaltigungsserie

Ein perfider Unbekannter zwingt junge Frauen und Mädchen zu sexuellen Handlungen. Mithilfe eines Phantombilds fahndet jetzt die Polizei nach dem Serientäter.


Party neben Überfall

Ein junger Mann zieht in ein Haus und feiert mit seinen Freunden den Einstand. Was er nicht ahnt: Direkt nebenan stehen die Nachbarn Todesängste aus.


Banküberfall in 90 Sekunden

Ein Unbekannter betritt eine Bankfiliale kurz vor Feierabend. Es sind viele Angestellte anwesend – doch das schreckt den Täter nicht ab. Er zieht ein Messer und fordert Geld.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren