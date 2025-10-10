ZDF

"ZDF goes Schule" startet mit Partnerschulen ins Pilotschuljahr 2025/26

Bildung, Teilhabe und Medienkompetenz im Fokus

Mit dem Start des Partnerschulprogramms beginnt das ZDF eine neue Phase der Bildungsinitiative "ZDF goes Schule": Mehr als 50 Schulen aus ganz Deutschland gehen im Schuljahr 2025/26 in den direkten Austausch mit dem Sender. Die Resonanz auf die Ausschreibung im Frühjahr war groß, fast 500 Schulen bewarben sich mit kreativen Einsendungen und großem Engagement.

"ZDF goes Schule" ist ein zentraler Baustein der Strategie "Ein ZDF für alle". Mit dem Partnerschulprogramm bringt das ZDF junge Menschen und Programmmachende zusammen, fördert Medienkompetenz und schafft Räume für gesellschaftliche Teilhabe. Schulbesuche von Programmmachenden, ein exklusiver Newsletter und ein Sounding Board zur Projektentwicklung sind zentrale Elemente der Partnerschaft. Darüber hinaus sind Backstage-Angebote und Mitmachaktionen verschiedener ZDF-Redaktionen geplant. Die Erfahrungen aus dem Pilotschuljahr 2025/26 bilden die Grundlage für die künftige Ausrichtung des Programms.

"ZDF goes Schule" macht Public Value erlebbar

"Mit unserem Partnerschulprogramm machen wir Public Value konkret erlebbar", sagt Dr. Florian Kumb, Direktor Audience. "Gerade in Zeiten von Desinformation und einer polarisierten Debattenkultur zeigen wir, wie journalistisches Handwerk und sichere Quellenarbeit Medienkompetenz stärken – und leisten so einen Beitrag zur demokratischen Meinungsbildung."

Die Liste der ausgewählten Schulen ist auf der Unternehmensseite des ZDF zu finden. Eine interne Jury des ZDF hat aus den zahlreichen Bewerbungen die Partnerschulen ausgewählt – unter besonderer Berücksichtigung regionaler Vielfalt und unterschiedlicher Schulformen. Die Übersicht der Jury-Mitglieder ist auf schule.zdf.de abrufbar.

"ZDF goes Schule": Ein starkes Portfolio für Bildung

Das Partnerschulprogramm erweitert die zentralen Bestandteile von "ZDF goes Schule". Das Webangebot schule.zdf.de steht allen Schulen in Deutschland offen. Hier werden kuratierte Inhalte aus der gesamten ZDF-Markenwelt, von "Terra X" über "logo!" bis "PUR+", nach Kategorien aus den Lehrplänen sortiert zur Verfügung gestellt. Viele Videos sind mit Unterrichtsmaterialien ergänzt und unter Creative-Commons-Lizenz frei nutzbar. Die Plattform richtet sich an Lehrkräfte aller Schulformen sowie an Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Klassen und bietet eine Such- und Filterfunktion, die sich an schulischen Parametern orientiert.

