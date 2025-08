ZDF

ZDF-Programmhinweis

Freitag, 15. August 2025, 23.45 Uhr

Till Tonight

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Freitag, 15. August 2025, 23.45 Uhr Till Tonight Till Reiners lädt ein zu seiner ganz persönlichen Sommer-Late-Night-Show. Wochenaktuell, relevant, leicht. Diesmal zu Gast: Die Aktivistin und Autorin Luisa Neubauer. "Till Tonight" ist eine Show im Stil der klassischen Late Night, geprägt von ihrem Gastgeber. Till erklärt nicht die Welt, er entdeckt sie zusammen mit seinem Ensemble, Sidekick Selly und prominenten Gästen und macht sie vielleicht nicht besser, aber ein wenig lustiger. In der letzten Ausgabe der aktuellen Staffel packt Till nochmal die ganz großen Themen an: Im Stand-up ruft er dazu auf, mit dem Holzkohlegrill eine Bastion toxischer Männlichkeit einzureißen. Einmal in Fahrt, überprüft er seine Eignung als nächster Bundespräsident und stellt fest: Die wichtigsten Aufgaben beherrscht er mühelos. Schließlich begrüßt Till die Umweltaktivistin und Autorin Luisa Neubauer im Studio, und beide machen sich auf die Suche nach der demokratischen Mehrheit. Till Reiners ist erfolgreicher Stand-up-Comedian, Moderator und Podcaster. Im Frühjahr 2025 hat er seinen 40. Geburtstag gefeiert und ist mit seinem Soloprogramm "Mein Italien Grandissimo" auf große Arena-Tour gegangen. Bei 3sat ist er Gastgeber von "Till Reiners' Happy Hour", außerdem ist er Ensemblemitglied der "heute-show" im ZDF. Mit "Till Tonight" präsentiert Till Reiners nun seine erste eigene Late-Night-Show am Freitagabend im ZDF. Letzte Folge "Till Tonight"

