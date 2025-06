ZDF

ZDF-"heute-show": Mit neuen Formaten in den Sommer

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Die bei Zuschauerinnen und Zuschauern beliebte ZDF-Marke "heute-show" bekommt Zuwachs. Neben dem Reportageformat "heute-show spezial" mit Lutz van der Horst und Fabian Köster und dem erfolgreichen Online- und Social-Media-Auftritt der "heute-show" kommt nun "heute-show extra" hinzu. Die neuen Ableger der erfolgreichen Satireshow versorgen die Fans auch in den Pausen der regulären "heute-show" mit dem nötigen Spaß gegen den Wahnsinn des Alltags in Politik und Gesellschaft. Mit dabei sind Ensemblemitglieder der "heute-show" wie Martina Hill als Larissa, Valerie Niehaus, Lutz van der Horst und Fabian Köster. In der "heute-show" Sommerpause 2025 gehen vier Formate an den Start, um die Oliver-Welke-freie-Zeit zu überbrücken.

In diesem Sommer dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer sogar über vier investigative "heute-show spezial"-Einsätze mit Fabian Köster und Lutz van der Horst freuen. Am Freitag, 13. Juni 2025, 22.30 Uhr, nehmen sie die deutsche Infrastruktur für ihr "heute-show spezial. Deutschland hat ganz schlimm Brücken" genau unter die Lupe. Im "heute-show spezial. Der Koalitionsvertrag im Check" am Freitag, 20. Juni 2025, 22.30 Uhr, prüfen die beiden dann den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung auf Herz und Nieren. Ihre unbestechliche Diagnose diskutieren sie mit dem Politik-Journalisten Robin Alexander. Im August sind zwei weitere Folgen "heute-show spezial" im ZDF zu sehen, eine davon beschäftigt sich mit der Tabakindustrie, die neue Märkte erschließen möchte.

"heute SHOWNAL – Larissa ihr Sommer!"

In "heute SHOWNAL – Larissa ihr Sommer!" am Freitag, 27. Juni 2025, 22.30 Uhr, gibt Netzreporterin Larissa aka Martina Hill ihre ganz persönlichen Ratschläge und Empfehlungen für den idealen Sommer 2025. Nebenbei wirft sie noch einen kurzen Blick auf das politische Geschehen in Deutschland, auch wenn sie das eigentlich nicht im Geringsten interessiert. In ihrer Figur Mandy geht Martina Hill mit geballter Kraft gegen den Fachkräftemangel bei den Bademeisterinnen und Bademeistern vor. In einer Schalte zu Olaf Schubert bekommen Larissa und die Zuschauenden mehr oder weniger hilfreiche Urlaubsempfehlungen. Als Gast freut sich Larissa besonders auf ihr ganz persönliches Idol Jorge González.

"heute-show extra – Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk"

Gefeiert als genialer Visionär, verteufelt als größenwahnsinniger Spinner: Ist sein Genius wirklich so groß wie sein Vermögen? Oder kann dieser Mann zu einer ernsten Bedrohung für das Weltgeschehen werden? Am Freitag, 11. Juli 2025, 22.30 Uhr, geht Valerie Niehaus in "heute-show extra – Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk" der Sache auf den Grund und nimmt den Tech-Milliardär unter die "heute-show"-Lupe. Sie nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf die Reise durch das spektakuläre Leben von Elon Musk und versucht, den Menschen hinter dem Phänomen etwas besser zu begreifen. In der Sendung schlüpfen Gisa Flake, Katjana Gerz, Matthias Matschke und Alexander Wipprecht in fiktive Rollen und kommentieren als vermeintliche Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter das Tun und Lassen von Elon Musk von der Seitenlinie aus.

"heute-show extra – Das Quiz"

In der neuen von Lutz van der Horst moderierten Show "heute-show extra – Das Quiz" treffen Humor, Politik und Ratespaß aufeinander: An der Seite von Gisa Flake und Olaf Schubert dürfen hier zwei Politikerinnen oder Politiker ihr Politikwissen unter Beweis stellen. In 30 Minuten widmet sich die Sendung den absurdesten und kuriosesten Geschichten, die die Politik zu bieten hat und verpacken sie in unterhaltsame Quizfragen – und einen Gewinner wird es natürlich auch geben. Zu sehen sind die zwei Ausgaben von "heute-show extra – Das Quiz" am Freitag, 25. Juli 2025, und Freitag, 1. August 2025, jeweils um 22.30 Uhr im ZDF.

"heute-show extra – Next Stop Köster"

Und zum Schluss wird's persönlich: Im neuen One-on-One-Format "heute-show extra – Next Stop Köster" am Freitag, 8. August 2025, um 22.30 Uhr, lädt "heute-show"-Politikerschreck Fabian Köster eine deutsche Spitzenpolitikerin oder einen deutschen Spitzenpolitiker zum Vier-Augen-Gespräch in besonderer Atmosphäre ein. Neben dem intensiven Schlagabtausch zur politischen Aktualität, talkt Köster mit seinem Gast über die Achterbahnfahrt der politischen Karriere und die persönliche Perspektive auf den Politikbetrieb. Immer auf Augenhöhe und mit einer guten Portion satirischem Humor.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel telefonisch unter 06131 – 70-16293. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zu den Sendungen erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen - Hier finden Sie das "heute-show spezial. Deutschland hat ganz schlimm Brücken" im ZDF-Presseportal (nach Log-in) - ZDF-Streaming: "heute-show"

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell