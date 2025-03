Dyson GmbH

Der neue Dyson Supersonic r Haartrockner - professionelles Hairstyling für Zuhause

Der Haartrockner der Profi-Stylist*innen ist nun für alle verfügbar

Dysons leistungsstärkster[1] und zugleich leichtester[2] Haartrockner

Präzises Trocknen für ein geschmeidigeres Finish. Mehr Glanz[3]. Keine Hitzeschäden.

Erhältlich ab KW 14 für 549EUR UVP in Dyson Stores, auf dyson.de und bei ausgewählten Händlern

Nachdem der Dyson Supersonic r Haartrockner im vergangenen Jahr exklusiv für professionelle Stylist*innen eingeführt wurde, erobert er nun die heimischen Styling-Salons. Mit 30 Prozent[1] kleinerem und 20 Prozent leichterem[2] Design als der ursprüngliche Supersonic Haartrockner sowie optimierter Technologie ist er Dysons bisher präzisester Haartrockner. Das Gerät bietet leistungsstarke Innovationen wie ein neues, tech-optimiertes Heizelement, den Dyson Hyperdymium Motor, sowie intelligente RFID-Sensoren in den Aufsätzen, die automatisch die Luftstrom- und Temperatureinstellungen anpassen. Das Ergebnis: Schnelleres Trocknen, geschmeidigere und glänzendere Ergebnisse[3] - ohne extreme Hitze.

Von den Laufstegen in die Hände der Kund*innen

Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Stylist*innen, feierte der Dyson Supersonic r sein Debüt auf der New York Fashion Week A/W24. Renommierte Profis wie Sam McKnight, Eugene Souleiman und Lacy Redway setzen bereits auf das Gerät - für mehr Komfort, Präzision und Wendigkeit beim Styling.

Nach fünf Jahren Entwicklungsarbeit mit Dyson Ingenieur*innen zieht Matthew Collins, Global Styling Ambassador bei Dyson, das Resümee: "Das ist der beste Haartrockner, den ich je benutzt habe."

Hinter den Kulissen der A/W24-Show von Issey Miyake nennt Stylist Anthony Turner das Produkt einen "Zauberstab", und Stylist Gary Gill sagt: "Auf den ersten Blick wirkt das Tool visuell ungewöhnlich, sogar leicht seltsam. Aber ich mag es! Zuerst war ich sicher, dass es niemals funktionieren könnte, aber das komplette Gegenteil ist der Fall."

Jetzt macht Dyson Salon-Qualität für alle zugänglich! Der Dyson Supersonic r kommt in zwei neuen Farben auf den Markt:

Ceramic Pink und Roségold - inspiriert vom sanften Schimmer einer Perle

Jasper Plum - inspiriert vom seltenen violetten Jaspis (exklusiv auf dyson.de)

Dyson Beauty Launch Event in Paris

Gründer und Chef-Ingenieur Sir James Dyson stellt gemeinsam mit Kathleen Pierce, Präsidentin der Beauty-Sparte, sowie Dysons Global Styling Ambassadors und Ingenieur*innen das Gerät während der A/W25 Fashion Week in Paris vor.

Frankreichs Hauptstadt hat einen besonderen Stellenwert für das Unternehmen und seinen Gründer. Denn Paris ist die Heimat des ersten Dyson Demo Stores, der im Jahr 2000 in der Rue de la Boetie öffnete und einen völlig neuen Ansatz bot, Technologie erlebbar zu machen.

Der Dyson Flagship Store Opéra in der Rue Auber greift den Innovationsgeist der Fashion Week auf: Bei einem exklusiven Launch-Event haben Beauty-Fans die Gelegenheit, den Dyson Supersonic r Haartrockner im Dyson Beauty Lab auszuprobieren, bevor er ab April in ganz Europa erhältlich ist. In den USA und Mexiko startet der Verkauf bereits am 6. März, weitere Länder folgen.

Dyson & Fashion - eine langjährige Partnerschaft

Dyson blickt auf eine lange Geschichte innovativer Kooperationen mit der Modewelt zurück. Bereits 2007 arbeitete das Unternehmen gemeinsam mit Designer Issey Miyake an der Laufstegkollektion "The Wind". 2024 stellte Dyson seine neuesten Produkte hinter den Kulissen ikonischer Fashion-Week-Shows wie Chloe, Stella McCartney und Issey Miyake vor. In einem exklusiven Backstage-Interview sprach James Dyson über die langjährigen Freundschaften und Partnerschaft zwischen Dyson und berühmten Fashion Shows, wie die von Issey Miyake: "Es ist eine emotionale Zeit, weil er nicht mehr bei uns ist. Aber es ist schön, zurück zu sein und die Dyson Produkte zu sehen, die bei den Shows verwendet werden".

Für die A/W25-Saison ist Dyson offizieller Partner der Chloé-Show am 6. März, wo Stylist Gary Gill mit Dysons Profi-Tools arbeitet. Bereits 2024 kreierte er natürliche Looks - inspiriert von den späten 1970er-Jahren.

Die neuesten A/W25-Runway-Looks werden am 6. März enthüllt.

Die Professional-Edition des Dyson Supersonic r Haartrockner

Die Profi-Version mit längerem Kabel bleibt in Vinca Blue / Topaz exklusiv für Stylist*innen über Dysons "For Business"-Website und ausgewählte Fachhändler erhältlich.

Im Sommer wird zudem eine neue Profi-Farbvariante in Bright Copper / Steel Violet eingeführt. Auch der ursprüngliche Dyson Supersonic Professional sowie das Dyson Corrale Haarglätter bleiben weiterhin Teil der Profi-Linie.

Aufsätze für alle Haartypen

Um das Engagement von Dyson bei der Entwicklung individueller Produkte für alle Haartypen zu unterstreichen, können Kund*innen für den Dyson Supersonic r Haartrockner zwischen Aufsätzen für glattes, gewelltes oder lockiges Haar wählen - je nach natürlicher Haarstruktur und Stylingvorlieben.

Aufsätze "Straight + Wavy"

Aufsatz für kraftvollen Luftstrom: Erzeugt einen Hochgeschwindigkeits-Luftstrom zum schnellen Trocknen der Haare.

Erzeugt einen Hochgeschwindigkeits-Luftstrom zum schnellen Trocknen der Haare. Styling Düse: Fokussiert die Luft zielgenau.

Fokussiert die Luft zielgenau. Aufsatz für sanften Luftstrom: Verteilt den Luftstrom gleichmäßig, so dass er sanfter zur Kopfhaut ist.[4]

Verteilt den Luftstrom gleichmäßig, so dass er sanfter zur Kopfhaut ist.[4] Smoothing Düse: Für weniger Frizz und ein glattes, natürliches Finish.

Für weniger Frizz und ein glattes, natürliches Finish. Flyaway-Aufsatz: Verhindert mit dem Coanda-Effekt Flyaways bei fertigen Frisuren.[5]

Aufsätze "Curly + Coily"

Aufsatz für kraftvollen Luftstrom: Erzeugt einen Hochgeschwindigkeits-Luftstrom zum schnellen Trocknen der Haare.

Erzeugt einen Hochgeschwindigkeits-Luftstrom zum schnellen Trocknen der Haare. Styling Düse: Fokussiert die Luft zielgenau.

Fokussiert die Luft zielgenau. Diffusor: Reduziert Frizz, hilft Locken und Wellen zu definieren.

Reduziert Frizz, hilft Locken und Wellen zu definieren. Kammaufsatz mit breiten Zacken: Entwickelt, um das Haar während des Trocknens zu entwirren und zu strecken.

Entwickelt, um das Haar während des Trocknens zu entwirren und zu strecken. Flyaway-Aufsatz: Verhindert mit dem Coanda-Effekt Flyaways bei fertigen Frisuren.[5]

Hauptmerkmale und Vorteile

Revolutionäres gebogenes Design: Ermöglicht müheloses Stylen undTrocknen, selbst an schwer erreichbaren Stellen.

Ermöglicht müheloses Stylen undTrocknen, selbst an schwer erreichbaren Stellen. Intelligente Aufsätze: Präzise voreingestellte Luftstrom- und Temperatureinstellungen sorgen für optimale Styling-Ergebnisse.

Präzise voreingestellte Luftstrom- und Temperatureinstellungen sorgen für optimale Styling-Ergebnisse. Optimierte Heiztechnologie: Erwärmt den Luftstrom gleichmäßig und leitet ihn durch 10 feine Folien im gebogenen Design für eine präzise, schnelle Trocknung.

Erwärmt den Luftstrom gleichmäßig und leitet ihn durch 10 feine Folien im gebogenen Design für eine präzise, schnelle Trocknung. RFID-Technologie: Erkennt automatisch den verwendeten Aufsatz undspeichert die zuletzt genutzten Einstellungen.

Erkennt automatisch den verwendeten Aufsatz undspeichert die zuletzt genutzten Einstellungen. LED-Anzeige: Informiert über aktuelle Luftstrom- und Temperatureinstellungen sowie den Wartungsstatus des Filters.

Informiert über aktuelle Luftstrom- und Temperatureinstellungen sowie den Wartungsstatus des Filters. 30 Prozent kleiner, 20 Prozent leichter: Unsere kompakteste und leichteste Haartrocknertechnologie bringt die gleiche Leistung .

Unsere kompakteste und leichteste Haartrocknertechnologie bringt die gleiche Leistung Präzise Einstellungen: mit drei Luftstromstärken und vier Heizmodi, einschließlich einer Kaltstufe.

mit drei Luftstromstärken und vier Heizmodi, einschließlich einer Kaltstufe. Schnelles, präzises Trocknen Dyson Hyperdymium-Motor dreht sich mit bis zu 110.000 U/min für einen kraftvollen Luftstrom.

Dyson Hyperdymium-Motor dreht sich mit bis zu 110.000 U/min für einen kraftvollen Luftstrom. Ionisierende Technologie: Reduziert statische Aufladung im Haar undminimiert Frizz sowie fliegende Haare.

Reduziert statische Aufladung im Haar undminimiert Frizz sowie fliegende Haare. Intelligente Temperaturregulierung: Verhindert Hitzeschäden und bewahrt den natürlichen Glanz des Haares.

Die Dyson Haartrockner-Serie

Mit der Einführung des Dyson Supersonic r enthält das Dyson Haartrockner-Sortiment nun drei Optionen:

Dyson Supersonic - das bewährte Original

Dyson Supersonic Nural - für schonende Kopfhautpflege

Dyson Supersonic r - für präzises Trocknen und Styling

Ergänzt wird das Dyson Haircare-Sortiment durch weitere innovative Styling-Tools:

Dyson Airwrap Multi-Styler und Haartrockner

Dyson Airwrap i.d - mit Konnektivität für personalisiertes Styling

Dyson Airstrait - zum Glätten von nass zu trocken

Dyson Corrale - mit flexiblen Platten, die sich dem Haar anpassen

Zudem wird Dyson Chitosan, die exklusive Haarpflegereihe, in diesem Jahr in weiteren Märkten eingeführt.

[1] Im Vergleich zum Dyson Supersonic Sortiment.

[2] Im Vergleich zum Dyson Supersonic Haartrockner. Basierend auf dem Gewicht des Gerätekörpers.

[3] Im Vergleich zum Trocknen an der Luft.

[4] vs. Dyson Supersonic r "Powerful Air"-Aufsatz

[5] Für die Verwendung an trockenem und glattem (geglättetem) Haar

