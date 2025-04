ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 14. Mai 2025, 20.15 Uhr

Aktenzeichen XY... Ungelöst

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Mittwoch, 14. Mai 2025, 20.15 Uhr Aktenzeichen XY... Ungelöst Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle Schlimmer Fund In einer Sickergrube für Regenwasser findet ein Schüler die Leiche eines ermordeten Mannes. Bei der Obduktion stellt die Gerichtsmedizin grausame Details fest, die viele Fragen aufwerfen. Mord auf offener Straße Ein Fremder wartet im Dunkeln – kurz darauf fallen Schüsse. Ein Mord auf offener Straße. Das Opfer: ein Mann mit einem ungewöhnlichen Lebensstil. Liegt hier das Motiv verborgen? Trio auf Beutezug Drei Räuber überfallen ein Juweliergeschäft. Der Inhaber ist den Tätern hilflos ausgeliefert. Doch dann betritt eine Kundin den Laden. Lichtsignal mit Folgen Eine Rentnerin wird in ihrem Garten vom Scheinwerferlicht eines Autos geblendet. Sie denkt sich nichts dabei, doch kurz darauf wird sie von drei Unbekannten überwältigt und gefesselt. Der XY-Preis Ein Mann attackiert eine Frau. Drei Freunde hören ihre Schreie und schreiten mutig ein. Jetzt sind sie für den diesjährigen "XY-Preis – Gemeinsam gegen das Verbrechen" nominiert. "Aktenzeichen XY... Ungelöst" kann am Tag der Ausstrahlung ab 22.00 Uhr im ZDF gestreamt werden.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell