ZDF zeigt Dokumentarfilm über ungewollte Kinderlosigkeit

Mainz

Über zehn Jahre lang versuchen Maria und Christiane sich ihren Lebenswunsch zu erfüllen: ein gemeinsames Kind. Judith Beuth begleitet das Liebespaar in ihrem Dokumentarfilm "Der Wunsch" auf einer emotionalen Reise. Die Filmemacherin, eine Jugendfreundin von Maria, erzählt einfühlsam, wie das Paar dabei mit immer größeren Herausforderungen zu kämpfen hat. Im ZDF zu streamen ist "Der Wunsch" ab Freitag, 9. Mai 2025, 10.00 Uhr, für sechs Monate. Im ZDF zu sehen ist der Film am Montag, 12. Mai 2025, um 23.55 Uhr.

Die Hürden im deutschen Gesundheitssystem, die eigene biologische Uhr und ein Auf und Ab aus emotionalen Höhen und Tiefen: all dem müssen sich Maria und Christiane auf ihrem beschwerlichen Weg zum eigenen Kind stellen. Gemeinsam unternehmen sie immer wieder Versuche, schwanger zu werden. Sie recherchieren neue Möglichkeiten und werden dabei auch mit finanziellen Problemen konfrontiert.

Wenn das Kinderkriegen zum Kraftakt wird

Maria, die seit einem Unfall in ihrer Jugend querschnittgelähmt ist, zweifelt zunehmend, während Christianes Kinderwunsch unverändert stark bleibt. Was, wenn das Kinderkriegen zum Kraftakt wird? Welche Vorstellungen verbinden wir als Gesellschaft mit Mutterschaft und Familie? Offene, humorvolle Gespräche zeigen die aufrichtige Auseinandersetzung der beiden Frauen miteinander ebenso wie das individuelle Ringen um sich selbst. Der Film erzählt auf bewegende Weise vom Kampf, sich einen großen Wunsch zu erfüllen – und der Herausforderung einer jeden Beziehung: Wie kann sich eine Liebe über lange Zeit erhalten und entwickeln?

Die Animationen, die den Film durchziehen, wurden von der Protagonistin Maria in enger inhaltlicher Zusammenarbeit mit ihrer Partnerin Christiane gestaltet und gezeichnet. Auf diese Weise bekommt die Perspektive der beiden Frauen einen weiteren, eigenen Raum.

ZDF/Das kleine Fernsehspiel zeigt "Der Wunsch" anlässlich des Tages der ungewollt Kinderlosen am 16. Mai 2025. Die Sendung wird mit Untertiteln angeboten.

