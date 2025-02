ZDF

ZDF-"heute journal" startet Podcast für mehr News-Durchblick

Das "heute journal" auf die Ohren! Für alle, die erfahren wollen, was hinter dem Nachrichtenthema der Woche steckt: Am Freitag, 28. Februar 2025, startet "heute journal – der Podcast“. Nach dem Motto "die News, dein Durchblick" spricht Journalistin Helene Reiner im wöchentlichen Wechsel mit Marietta Slomka, Dunja Hayali und Christian Sievers über relevante Schlagzeilen und über das, was im Nachrichtenalltag unerzählt geblieben ist.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Nach der Bundestagswahl steht Deutschland vor großen innen- und außenpolitischen Herausforderungen. Ein guter Zeitpunkt für den Start des 'heute journal'-Podcasts, in dem die Moderatorinnen und Moderatoren der Sendung mit ihrer Expertise und Erfahrung einen fundierten Einblick in die aktuellen Themen der Zeit geben werden."

Host Helene Reiner im Gespräch mit den "heute journal"-Moderatoren

In der ersten Folge geht es bei Christian Sievers und Helene Reiner fünf Tage nach der Bundestagswahl um die Fragen: Wie schnell findet Deutschland eine neue Regierung? Wie laufen solche Gespräche eigentlich ab? Und welchen Einfluss hat die Weltpolitik auf die Regierungsbildung in Berlin?

Im neuen Podcast für mehr News-Durchblick sucht Helene Reiner, unter anderem mit der "News WG" und für funk als "News Anchor" in den Sozialen Medien präsent, im Gespräch mit den Moderatorinnen und Moderatoren des "heute journal" nach dem, was die großen Schlagzeilen verständlicher macht und über sie hinausgeht: Welche Geschichten und Zusammenhänge hinter den Nachrichten sind erzählenswert? Wo gibt es Überraschungen? Und was passiert eigentlich auf der Weltbühne, wenn die Kameras aus sind?

Immer freitags gibt es eine neue Podcast-Folge, veröffentlicht auf den wichtigsten Podcast-Plattformen. Zu Gast wird der oder die Moderatorin sein, die in der jeweiligen Woche das "heute journal" im ZDF präsentiert. Für das große Nachrichtenthema kommen für inhaltliche Ergänzungen und Ausführungen weitere Gesprächsgäste, etwa Korrespondentinnen und Korrespondenten des ZDF, hinzu.

Feste Rubriken gibt es auch: Die Nachricht, die in der Woche untergegangen ist, oder "Gundula erklärt". "heute journal"-Co-Moderatorin Gundula Gause, seit 32 Jahren in dieser Funktion im Einsatz, erläutert sperrige Begriffe aus dem Politiksprech.

Infos zu Helene Reiner

Helene Reiner, Journalistin, Moderatorin und DJ, volontierte beim Bayerischen Rundfunk und hatte ab 2018 sechs Jahre für das von ihr konzipierte und preisgekrönte Social-Media-Format "News WG" vom Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Zur Bundestagswahl 2025 hat die gebürtige Bühlerin Gespräche mit Politikerinnen und Politikern für das funk-Format "Kreuzverhör" geführt.

