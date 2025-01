ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 12. Februar 2025, 20.15 Uhr

Aktenzeichen XY... Ungelöst

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Mittwoch, 12. Februar 2025, 20.15 Uhr Aktenzeichen XY... Ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle Feuer bedroht Familie Zwei Unbekannte entfachen nachts Feuer in einem Wohnhaus. Acht Menschen kommen nur durch Glück mit dem Leben davon. Doch wem galt der hinterhältige Anschlag? Gefährlicher Besuch Es klingelt, ein Mann öffnet die Tür. Vor seiner Wohnung steht ein Unbekannter, der plötzlich hereinstürmt. Es kommt zu einer rätselhaften Bluttat. Raub statt Date Übers Internet verabredet sich ein junger Mann mit einer unbekannten Frau. Doch als er am vereinbarten Treffpunkt erscheint, ist sie nicht da – dafür vier Männer. Ungewöhnlicher Überfall Ein Unternehmer fährt nachts nach Hause. Plötzlich zwingt ihn ein quer stehendes Auto zum Anhalten – ein zweiter Wagen kesselt ihn von hinten ein. Der Mann sitzt in der Falle. "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.

